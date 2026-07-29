Identifican a víctimas de mortal accidente de tránsito en zona 3

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Dos jóvenes sufrieron un percance vial, el cual le provocó la muerte a uno de ellos.

La tarde de este miércoles han sido identificadas las víctimas de un mortal accidente de tránsito ocurrido en la 26 calle y 4a. avenida de la zona 3 de la ciudad de Guatemala.

El motorista Carlos Humberto Villagrán Solares, de 29 años, murió luego de que perdiera el control de su vehículo y terminara impactando fuertemente contra un poste.

Un motorista falleció tras impactar contra un poste. (Foto: CVB)

Una mujer identificada como: Luisa Fernanda Maquin, de 26 años, resultó herida y fue trasladada de emergencia por Bomberos Voluntarios hacia un centro asistencial.

Las autoridades investigan el motivo de este accidente vial, el cual ocasionó tránsito lento debido a que se realizó un cierre vehicular para que se realizaran las diligencias de ley.