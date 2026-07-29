Accidente en zona 3: un hombre fallece y una mujer resulta herida

- La víctima herida fue trasladada de emergencia a un centro asistencial. OTRAS NOTICIAS: Surge video tras enfrentamiento que dejó un terrorista herido en zona 18 Un fatal accidente de tránsito ocurrió este miércoles 29 de julio en la 26 calle y 4a. avenida de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. En el percance vial se vio involucrada una motocicleta que terminó saliéndose de la cinta asfáltica e impactó sobre la acera. Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que el accidente dejara dos víctimas, pero tras el arribo de los socorristas se constató que un hombre ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas. El fuerte accidente dejó como saldo un fallecido y una mujer herida. (Foto: CVB) La segunda víctima es una mujer que fue trasladada a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). De momento las víctimas no han sido identificadas, mientras que las autoridades investigan las causas de este hecho de tránsito. El tránsito en el sector es lento debido a la presencia de las autoridades y de curiosos, por lo que se recomienda conducir con precaución. Una motocicleta quedó a un costado del cuerpo de la víctima mortal. (Foto: CVB)