Influencers con visa de turista no podrán crear contenido en EE.UU.

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Los creadores de contenido que deseen documentar contenido en sus redes sociales, desde Estados Unidos, no podrán hacerlo.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos advirtieron que quienes ingresen al país con una visa de turista, no pueden producir contenido destinado a generar ingresos económicos en YouTube, TikTok, Facebook u otras plataformas.

Esta práctica ha sido habitual entre creadores digitales de todo el mundo; sin embargo, esta prohibición llega en vísperas del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, que atraerá a cientos de influencers dispuestos a documentar la experiencia para millones de seguidores.

"Tener como único propósito de la visita la creación de contenido, generando así ganancias provenientes de Estados Unidos mientras se está en el país, se considera trabajo y requiere la visa correspondiente", señala una declaración conjunta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU enviada al medio El País.

El comunicado también afirma que las personas que ingresen a Estados Unidos bajo un programa de visitantes y perciban ingresos de una fuente estadounidense estarían infringiendo las condiciones de su estatus de admisión.

Alternativas para los influencers

Una de las alternativas es la visa O-1, destinada a personas con habilidades extraordinarias en áreas como las artes, los negocios, la ciencia o el deporte.

Este visado permite, bajo determinadas condiciones, desarrollar actividades profesionales remuneradas, incluidas colaboraciones con marcas, giras promocionales y la producción de contenido con fines comerciales.