Iniciativas de modernización institucional y economía acaparan la agenda legislativa

-

En agenda del próximo periodo siempre podría haber interpelaciones a ministros de Estado.

OTRAS NOTAS: Bernardo Arévalo busca evitar juicio político de todo su Gabinete de Ministros

El Congreso de la República saldrá del letargo en el que se encuentra debido a que faltan menos de 10 días para que empiece un nuevo periodo de sesiones ordinarias el cual vislumbra una serie de iniciativas de interés tanto para el oficialismo como para la oposición.

Si bien hay una serie de interpelaciones que a priori pueden interpretarse como un esfuerzo de la oposición de entorpecer el avance de la agenda lo cierto es que varios proyectos podrían concretarse una vez los juicios políticos avancen en sus primeras etapas.

Según varios congresistas consultados, la agenda legislativa de las próximas semanas estaría marcada por la discusión de iniciativas de modernización institucional y economía, así como por las interpelaciones promovidas contra funcionarios del Ejecutivo.

La Comisión Permanente del Congreso ya notificó a los diputados que la próxima sesión extraordinaria se llevará a cabo en el próximo martes 28 de julio a las 14, sin embargo, en dicha sesión solamente hay en agenda seguir la interpelación del ministro de Desarrollo Social.

Esto puede significar que no exista mayor trabajo legislativo y que la reunión se utilice para que los parlamentarios puedan cobrar las dietas por asistir a las sesiones plenarias.

La Comisión Permanente del Congreso convocó a los diputados a una sesión extraordinaria el próximo 28 de julio.



En agenda únicamente está seguir la interpelación del ministro Aberlardo Pinto. pic.twitter.com/oczlyRsvG5 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 22, 2026

Sin embargo, en corrillos del Congreso ya se habla de la agenda que podría ser prioritaria una vez se abra el segundo periodo de sesiones ordinarias del Organismo Legislativo el próximo 1 de agosto.

Una de las que más resalta, aunque aún no hay una confirmación tácita por parte del Organismo Ejecutivo, es la aprobación de un nuevo subsidio a los combustibles debido al alza que han registrado en los últimos días y las amenazas de transportistas personas de aumentar las tarifas.

Si bien, aun uno hay una iniciativa por parte del Ejecutivo, las características del tema, alto interés social y generación de simpatía por parte de la población, pueden ser incentivos suficientes para que el pleno se reúna incluso antes de que empiece el periodo de sesiones ordinarias.

Asimismo, legisladores señalan que entre los proyectos con mayor avance se encuentra la Ley General del Sistema Portuario Nacional, cuya aprobación dependerá de los acuerdos que alcancen los jefes de bloque sobre las enmiendas planteadas durante su análisis.

La propuesta portuaria, integrada a partir de las iniciativas 6527 y 6541, busca crear una nueva institucionalidad para ordenar, supervisar y modernizar las operaciones de los puertos del país.

LEA MÁS: Autorizan 32 enmiendas al proyecto de Ley General del Sistema Portuario Nacional

La Comisión de Economía y Comercio Exterior revisó más de 30 enmiendas relacionadas con la integración y las funciones de la Autoridad Portuaria Nacional, por lo que el proyecto podría ser sometido a discusión por artículos y redacción final durante las primeras sesiones ordinarias.

En corrillos del Congreso se habla que otro de los temas que podría avanzar es la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), el cual ya superó sus primeras etapas de discusión y porque es un tema "populista" que puede generar simpatía de cara a un próximo proceso electoral.

Los diputados analizan modificaciones a las tasas aplicables a las propiedades residenciales y posibles exenciones para adultos mayores, sin embargo, lo que frena su avance es "determinar cómo se compensaría a las municipalidades por una eventual reducción en la recaudación".

Según diputados otra de las iniciativas que estaría en el radar de la Junta Directiva es la iniciativa de para crear una Ley de Ciberseguridad.

Varias comisiones de trabajo han acelerado la discusión de iniciativas de ley con la intención de que sean incluidas en agenda de discusión del pleno. (Foto: Archivo / Soy502)

Los recientes ataques a instituciones del Estado y el impulso que ha tenido desde el Gobierno y otros sectores son los que respaldan el avance del proyecto.

Sin embargo, sobre esta iniciativa aún persisten discusiones sobre la entidad que dirigiría la política nacional y la distribución de responsabilidades entre las instituciones estatales, por lo cual el proyecto podría ser uno de los que complemente la agenda en las próximas semanas.

Por último, y en medio de todas las iniciativas, están las solicitudes de interpelación de los 14 ministros de Estado.

Para varios diputados que fueron consultados, este podría se un intento de entorpecer la agenda y presionar para lograr acuerdos entre bloques legislativos.

Sin embargo, debido al precedente que sentó el Congreso de agendar sesiones especificas para la interpelación una vez iniciado el juicio político surge la posibilidad de saturar las agendas de las sesiones adicionales para buscar avances.