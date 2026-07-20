Bernardo Arévalo busca evitar juicio político de todo su Gabinete de Ministros

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El mandatario cuestionó la interpelación que fue solicitada a 13 de 14 ministros de Estado en el Congreso.

Durante su intervención en la conferencia de prensa semanal "La Ronda", el presidente Bernardo Arévalo, informó que solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre cómo se deben llevar a cabo las interpelaciones en el Congreso de la República.

El mandatario dijo que no están en contra del derecho de los congresistas para llevar a cabo un juicio político, pero piden que las interpelaciones se lleven a cabo de "manera coordinada, organizada y sucesiva para que no se conviertan en una trampa para paralizar el gobierno", expresó.

Además, opinó que este derecho que es parte de los controles en un sistema democrático y lo calificó de "abusado y pervertido en un intento para utilizarlo para hostigar y obstaculizar al gobierno en su funcionamiento", pues indicó que una prueba de esto son las interpelaciones simultáneamente que fueron solicitadas a 13 ministros de Estado fueran llevados ante el pleno de diputados.

Agregó que no es posible que dichas solicitudes se hayan presentadas por una misma bancada y por un mismo diputado, por lo que hizo un llamado a que estas no constituyan una interferencia en el funcionamiento y gestión del organismo Ejecutivo.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo informó que se solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC), su intervención con relación a la forma como se deben llevar a cabo las interpelaciones en el Congreso de la República. (Video: Estuardo Paredes/Colaboración) pic.twitter.com/oJaQuM0ARB — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 20, 2026

Solicitud de interpelación

Las declaraciones del mandatario se dieron luego de que el pasado 9 de julio diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunciarán la interpelación de los 14 ministros del Ejecutivo.

La petición de juicio político contra los ministros de Estado fue presentada por la subjefa de bancada UNE, Teresita de León.