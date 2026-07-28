Interceptan a conductor tras cruzar en rojo: acumulaba 28 multas

El conductor ha cometido infracciones de tránsito en múltiples ocasiones este año en la ciudad capital.
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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que un conductor fue interceptado por no respetar el semáforo en rojo en la Alameda y 2a. calle, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
El conductor fue sorprendido al infringir la señal de tránsito y en la verificación de solvencia, el agente de tránsito estableció que el vehículo acumula 28 multas notificadas.
La mayoría de esas sanciones son debido a que el conductor realizó virajes prohibidos, según indicaron las autoridades.
Estas infracciones las hizo en repetidas ocasiones este año en la calzada Atanasio Tzul y 17 calle, en donde giró hacia la izquierda, pese a que la señal de tránsito indica que está prohibido.
"Respetar las normas de tránsito no es opcional. Las infracciones reiteradas ponen en riesgo la seguridad vial de todos", agregó la PMT.