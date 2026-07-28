Surgen videos del terremoto registrado este martes en Japón

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Momentos de tensión sucedieron este martes en Japón luego de que un fuerte sismo sacudiera a dicho país.

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió a Japón este martes 28 de julio y en redes sociales han comenzado a surgir videos en donde se muestran los momentos vividos durante el movimiento telúrico.

El fuerte sismo fue mayormente sensible en el suroeste del archipiélago, en la isla de Kyushu, en donde varias personas resultaron heridas; además, algunos edificios y viviendas colapsaron.

Fuerte terremoto de magnitud 7.1 sacude Japón pic.twitter.com/1ESagWMs8M — Lavozaraucana (@lavozaraucana) July 28, 2026

En uno de los videos que se han viralizado, se observa cuando varias personas se encuentran asustadas dentro de un supermercado mientras ocurría el terremoto.

Algunos de los productos caían al suelo, se escuchaban gritos de niños y adultos que realizaban compras, mientras había apagones y problemas eléctricos debido al fuerte sismo.

#Internacional | TERREMOTO DE MAGNITUD 7.1 DEJA DECENAS DE HERIDOS EN JAPÓN



Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la isla de Kyushu, en Japón, dejando al menos 50 personas lesionadas, incendios, daños en varias estructuras y más de 45,000 viviendas sin energía eléctrica.… pic.twitter.com/4Ly281jPbr — InfoVisionSv (@InfoVision_Sv) July 28, 2026

Una explosión se reportó en un centro comercial, en donde varias personas se encontraban en su interior, por lo que pudieron haber quedado atrapadas.

En un video grabado desde el estacionamiento del mismo, se observa una nube de humo, por lo que algunas personas comienzan a salir del inmueble y se resguardan ante el temor de un colapso.

| URGENTE: Se produjo la tarde del martes una explosión en el Aeon Mall en Kumamoto, Japón, tras un terremoto de magnitud 7.1.



El segundo piso colapsó, con varias personas atrapadas mientras los equipos de emergencia respondían, según primeros informes del departamento de… pic.twitter.com/bEVBy0thaX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 28, 2026

Heridos

Al menos 50 personas han sido hospitalizadas, informó la cadena NHK que también indicó que 12 inmuebles se habían derrumbado.

De momento no se han confirmado víctimas mortales, pero no se descarta que hayan personas atrapadas entre las edificaciones colapsadas.

La JMA lanzó en un inicio una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad.