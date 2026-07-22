Italia: Localizan sin vida a periodista deportivo que estaba desaparecido

En Italia el cuerpo del periodista deportivo Luca Esposito fue hallado carbonizado tras haber desaparecido días atrás.
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El hallazgo del comunicador de 53 años ocurrió el 22 de julio de madrugada, en una zona agrícola del municipio de Eboli, en la provincia de Salerno.
Según las autoridades Luca fue asesinado a tiros (lo confirman al encontrar casquillos cerca) y el cuerpo fue rociado con un líquido inflamable e incendiado con el fin de desaparecer toda prueba.
Los bomberos atendieron la emergencia de un incendio, en una carretera y al apagar las llamas hallaron los restos entre un matorral en tal estado que no se podía determinar su género. Fue al encontrar el vehículo, que estaba a nombre del comunicador que lograron identificarlo y luego hicieron pruebas de ADN.
El fiscal Raffaele Cantone abrió una investigación para aclarar qué ocurrió previo a su muerte.
¿Quién era Luca Esposito en Italia?
Ejercía el periodismo deportivo en región de Campania. Dirigía el sitio especializado llamado "Tutto Salernitana", dedicado al club italiano, además de sus colaboraciones con el diario "La Città di Salerno" y el medio televisivo "Otto Channel". En su cuenta de Instagram hacía los análisis de los partidos.