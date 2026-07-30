La joven que fue "citada" por su pareja y apareció sin vida

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La víctima fue hallada sin vida en una zona boscosa y con señales de violencia.

Cuatro días después de salir de su vivienda para encontrarse con su pareja, Vanesa Choc, de 20 años, fue localizada sin vida en una zona boscosa de la comunidad Releb' Iq', ubicada en el límite entre los municipios de Senahú y Panzós.

De acuerdo con testigos, el cuerpo de la joven fue localizado en una zona boscosa por lo que alertaron a las autoridades, quienes realizaron las diligencias correspondientes para documentar la escena e iniciar la investigación.

Familiares afirmaron que Vanesa no vivía cerca del lugar donde fue hallado su cuerpo y solicitaron que el caso sea investigado a profundidad para esclarecer cómo llegó hasta ese sitio, así como determinar la causa de muerte, pues según ellos presentaba señales de violencia en la cabeza, rostro y rodillas.

La joven fue localizada sin vida en una zona boscosa entre Senahú y Panzós, Alta Verapaz. (Foto: Irma Tzi)

Investigan el caso

Uno de los parientes de la joven comentó que el pasado 25 de julio ella fue citada por su pareja, quien le pidió reunirse asegurando que le daría dinero; sin embargo, no volvieron a saber de ella.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que se evalúan todas las hipótesis y que se trabaja en las pesquisas para esclarecer el hecho.