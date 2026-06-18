Shecas, textiles y tradición: Un recorrido por el gran mercado de San Pedro

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El Mercado Municipal Número 1 de San Pedro Sacatepéquez es el motor de la actividad económica en San Marcos. Con raíces en el antiguo Valle de Tojchum, este referente comercial del occidente de Guatemala atrae a miles por su historia e identidad.

Considerado uno de los mercados más grandes e importantes del occidente del país, el Mercado Municipal Número 1 de San Pedro Sacatepéquez continúa siendo el principal punto de actividad económica del municipio y del departamento de San Marcos.

Diariamente, miles de compradores y comerciantes convergen en busca de frutas, verduras, carnes, granos básicos, ropa, calzado, artículos para el hogar, artesanías, textiles típicos y productos procedentes de la costa sur, el altiplano occidental y otros departamentos del país, siendo uno de los principales motores económicos de la región.

Noel Navarro recuerda que los inquilinos llevaron por primera vez a la Orquesta Nacional para celebrar el comercio. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

La historia mercantil del lugar tiene raíces ancestrales que se remontan a la época prehispánica, cuando el antiguo Valle de Tojchum, como era conocido el municipio, era un punto estratégico de paso entre la costa sur y el altiplano occidental.

De acuerdo con el comunicador social Jenner Alexis Orozco, San Pedro Sacatepéquez se consolidó desde principios del siglo XX como el principal centro de convergencia comercial del departamento de San Marcos por su ubicación.

Según dijo Noel Navarro, las personas no querían vender en el centro comercial y salían a la plaza a instalar sus ventas. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Como parte del territorio del pueblo mam, el municipio se convirtió en un importante centro de intercambio de productos entre comunidades de distintas regiones.

Con la llegada de los españoles, la actividad económica se fortaleció con la participación de comerciantes nacionales y extranjeros que ampliaron las redes de intercambio.

El licenciado en Comunicación Social y cronista del comercio sampedrano, Noel Navarro, agrega que el primer Mercado Municipal fue construido durante la administración del alcalde Alfonso Bravo a inicios del siglo XX.

Por varios años, las calles y avenidas eran utilizadas para ventas sin una organización. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

En aquella época, la infraestructura coexistía con la plaza pública donde comerciantes y compradores realizaban transacciones comerciales, siguiendo una tradición heredada desde tiempos antiguos.

El crecimiento de la actividad económica hizo necesaria la construcción de instalaciones más amplias. Por ello, entre 1970 y 1972 fue inaugurado el actual edificio que ocupa el Centro Comercial Número 1 durante la administración del alcalde Julián Anastasio Godínez, marcando una nueva etapa para el comercio local.

La venta de shecas es de los negocios más buscados. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Actualmente, más de mil vendedores ocupan espacios dentro del mercado, sin contar a los comerciantes ambulantes que diariamente llegan a ofrecer sus productos en los alrededores.

Los jueves y domingos son los días principales de plaza, pero el jueves es el de mayor afluencia e incluso llegan compradores de otros departamentos como Huehuetenango, Quetzaltenango y Totonicapán para abastecerse al por mayor.

Los días jueves son de plaza en San Pedro Sacatepéquez. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Dentro de los espacios más concurridos están la plaza pública, numerosos locales comerciales distribuidos en distintos sectores, la Plaza de Tacos o Placita Antigua, el área de venta de shecas, pan que identifica a los sampedranos, por mencionar algunos.

"El comercio no solo ha sido la base de la economía local, sino también un elemento fundamental en la construcción de la identidad, el emprendimiento y el espíritu trabajador que caracteriza a los sanpedranos", refiere Navarro.