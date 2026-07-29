¡Le suben al pasaje! Reportan aumento de precios en buses urbanos

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Usuarios del transporte en la ciudad se han visto afectado con el incremento de Q2 del pasaje derivado al alza de los precios de los combustibles.

Transportistas de la ciudad le han aumentado el precio al pasaje a partir de este miércoles 29 de julio debido al alza de los precios de los combustibles en el territorio nacional.

Los buses urbanos provenientes de la zona 21 portan un cartel en el que se indica que el nuevo precio del transporte es de Q7.00.

Los usuarios deben pagar ahora Q7 para utilizar el transporte urbano. (Foto: José Pos/Colaborador)

Por lo tanto, los usuarios que pagan con tarjeta, a la cual el sistema les cobra Q5, deben dar adicionalmente Q2 en efectivo.

Las personas que utilizan este medio de transporte han indicado que esto les afecta en su economía y se ven preocupados, porque señalan que, esto perjudicaría a los precios de la canasta básica.

Los buses urbanos de la zona 21 están cobrando Q7 debido al alza de los precios de los combustibles.



: José Pos / Nuestro Diario pic.twitter.com/sqqxXrbJnr — Geber Osorio (@OsorioGeber) July 29, 2026

Precio de combustibles

De acuerdo con los precios monitoreados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) hasta el 27 de julio, la gasolina superior se encuentra a Q42.03, la gasolina regular a Q41.03 y el diésel a Q43.72.

Sin embargo, en algunas estaciones de servicio los precios son aún mayores y el diésel ha llegado a superar los Q45.