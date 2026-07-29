Lechuzas sorprenden a visitantes en catedral de Antigua Guatemala

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Una familia de lechuzas fue captada en una de las ruinas más visitadas en Antigua Guatemala.

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Hyo Jin compartió en sus redes sociales el encuentro que tuvo con estos ejemplares, hablando de la grata sorpresa que tuvo al poder ver a estas aves nocturnas de cerca.

Hyo Jin habla de las lechuzas que viven en la Catedral. (Foto: Instagram)

"Me encontré unas lechuzas en las ruinas de la catedral, ¡miren! hay cuatro y están al fondo y me contaron que hay dos más", dijo en su video.

"Están durmiendo, creo que es una pareja", continuó al ver al resto de animales.

La joven conocida como Jinny Coreana mostró dónde pueden ser vistas con el fin de contemplar la naturaleza nativa del país.

Hyo hizo un recorrido por el lugar que posee mucha historia de cuando la capital estaba acentada en el valle de Panchoy.

Foto: Instagram.

¿Qué son las Ruinas de la Catedral de San José, Antigua Guatemala?

Son los restos de la antigua Catedral de San José, un templo católico colonial que fue destruido por los terremotos de 1773.

Actualmente es un importante sitio turístico, ya que contiene criptas históricas y una estructura ubicada detrás de la iglesia actual.

Fue la primera iglesia asentada en Guatemala, considerada como la más importante de Centroamérica. Comenzó a construirse en 1545 y se inauguró en 1680 caracterizada por su lujo. La iglesia se derrumbó debido al terremoto de Santa Marta ocurrido en 1773.

Las lechuzas son vitales en el ecosistema. (Foto: Pexels)

La lechuza de campanario

La Tyto alba es un ave nocturna protegida que habita en bosques, zonas rurales y áreas urbanas de Guatemala. Mide de 33 a 35 cm de largo, se alimenta de roedores y animales pequeños, ayudando a controlar plagas.

Vive en los agujeros de los árboles, en las rocas altas o en estructuras hechas por el hombre que se asemejan a los montes rocosos como las torres e iglesias.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) afirma que habita en los bosques montanos la Ciudad de Guatemala y Sacatepéquez. Sus ojos son muy sensibles ya que ven en la oscuridad, por lo que las luces fuertes directas pueden dañar su vista.

En algunos lugares de Guatemala se cree que su canto o presencia anuncia malos presagios, en realidad son aves vitales en el ecosistema.

Si ves algunas durmiendo en el día, dejalas tranquilas, ellas están descansando, ya que su actividad se desarrolla en la noche.

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