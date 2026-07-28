El llamado de la SAT para quienes no han pagado el impuesto de circulación

Si aún no has realizado el pago, te quedan pocos días para efectuarlo.
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) lanzó un mensaje para todos aquellos conductores que aún no hayan pagado el impuesto de circulación, cuyo plazo vence este 31 de julio.
Para efectuar tu pago desde el sitio oficial debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Declaraguate
- Selecciona el formulario SAT-4091.
- Ingresa el número de placa y Nit del propietario.
- Genera el formulario.
- Paga en ventanillas o desde tu banca virtual.
Para realizar el pago desde tu agencia virtual debes:
- Acceder desde sat.gob.gt
- Ingresar a tu agencia virtual, donde encontrarás las opciones Servicios Tributarios, Declaraguate y generar el formulario.
- Seleccionar vehículos y luego el formulario SAT-4091.
- Pagar en ventanilla bancaria o desde tu banca virtual.