Localizan dos cuerpos humanos dentro de bolsas plásticas en zona 18

Los socorristas confirmaron el hallazgo de dos cuerpos abandonados en el lugar.
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Un macabro hallazgo fue reportado esta mañana de miércoles 8 de julio en la colonia Juana de Arco, zona 18 capitalina.
Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre dos bolsas con posibles restos humanos localizados sobre la calle.
Al llegar, los socorristas confirmaron que se trata de dos cuerpos humanos. Hasta ahora se desconoce el género.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) se encuentran en el lugar realizando las diligencias de investigación para establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias de este hecho.