Fuerte impacto: tres vehículos chocan en la zona 2 (video)

Varias piezas de los autos involucrados quedaron esparcidas sobre el asfalto tras el impacto.
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Un accidente se registró esta mañana de miércoles 8 de julio en la 10a. avenida 1a. calle de la zona 2 capitalina.
Tres vehículos chocaron sobre la vía, ocasionando varios daños materiales.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ya está en el lugar para movilizar el paso vehicular, el cual se ha visto afectado, pues varias partes de los autos, entre ellas una puerta lateral, quedaron sobre el asfalto tras el impacto.
Según las autoridades, no se reportaron heridos.
Los conductores involucrados están a la espera del seguro para llegar a un acuerdo.