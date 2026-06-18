Localizan restos humanos frente a una vivienda de Mixco (video)

El cuerpo no ha sido identificado, pero presenta varias ataduras.
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Vecinos del bulevar Colinas de Minerva y 4ta. calle, zona 11 de Mixco, alertaron a los Bomberos Municipales sobre un macabro hallazgo.
Al llegar los socorristas, constataron que se trataba de restos humanos, los cuales estaban envueltos en sábanas.
Autoridades competentes ya están en el lugar, para asegurar la escena.
José Santizo, vocero de los Bomberos Municipales, afirma que hasta ahora la víctima no ha sido identificada, pero su cuerpo presentaba varias ataduras.
Con información de Jorge Senté