Lyhanna, la menor asesinada por el padre de una compañera de la escuela en Francia

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La menor fue vista subiendo al auto del implicado, días después fue hallada sin vida.

EN CONTEXTO: El trágico final de una menor que subió al auto de un hombre en Francia

Una niña de once años que fue hallada muerta tras su desaparición en mayo en Francia fue violada antes de su fallecimiento, indicó este jueves una fuente informada que citó la autopsia, confirmando las sospechas en un caso que provocó una ola de indignación.

La niña, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la ciudad de Fleurance, en el suroeste de Francia, y su cuerpo fue hallado en un silo abandonado casi una semana después.

La indignación creció cuando se supo que el principal sospechoso, un hombre de 41 años, padre de una compañera de escuela, había sido formalmente acusado en dos ocasiones anteriores de violar a una menor, pero las investigaciones fueron archivadas o se estancaron.

FLASH

Affaire Lyhanna : nouveaux éléments de l'autopsie



▪️ Les résultats partiels de l'autopsie révèlent que la collégienne de 11 ans a été bâillonnée, ses chevilles et ses mains entravées



▪️ Elle confirme aussi que Lyhanna a été violée, l'ADN du principal suspect Jérôme… pic.twitter.com/R2w0xpMaZw — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) June 19, 2026

En el caso más reciente, presentado en agosto del año pasado, la policía aún no había citado al sospechoso, que vivía con su familia en un pueblo cercano y había trabajado en centros escolares.

Las autoridades todavía no han anunciado los resultados del examen forense del cuerpo de la niña para determinar la causa de la muerte.

Tampoco han imputado al sospechoso por otro delito más allá del secuestro.

El abogado de la familia, François Roujou de Boubée, pidió privacidad tras conocerse la noticia.

El presidente Emmanuel Macron afirmó la semana pasada que temía por la confianza en las instituciones de Francia debido a los fallos en la investigación del principal sospechoso.