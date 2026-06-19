Madre de Oliver Tree se pronuncia y muestra foto inédita de su hijo

La madre de Oliver Tree, Christine Begin Nickell, apareció en redes lamentando la pérdida de su hijo por un accidente de helicóptero, ocurrido el 14 de junio en Brasil, y mostró una foto del cantante cuando era adolescente.
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Christine escribió unas palabras para demostrar el duro momento que atraviesa, luego de la repentina pérdida del cantante y creador de contenido, cuyo estilo y manera de pensar revolucionó la forma de hacer música en Estados Unidos.
Para rendirle un homenaje subió una foto de Tree cuando él apenas entraba a la adolescencia, gesto que conmovió a muchos conocidos y familiares.
Oliver acababa de alejarse de su disquera "Atlantic" para iniciar un camino como artista independiente. Con 7 mudadas de ropa y afirmando que había vendido todas sus lujosas pertenencias, Tree quería viajar por el mundo con su nueva gira "The World's First World Tour" luego de visitar 70 países en busca de inspiración, entre ellos Guatemala.
"Nuestro querido hijo Oliver: hiciste de este mundo un lugar mejor. Estamos muy orgullosos de ti. Descansa en paz", fueron las palabras que acompañaron esta foto, en su página de Facebook, junto a tres emojis de corazones rotos.
La relación de Oliver Tree con su familia
Al parecer el cantante tuvo una compleja relación con sus padres, marcada por la distancia.
En una entrevista, Oliver afirmó que a los 13 años, tras una tragedia familiar donde su primo contrajo meningitis y falleció, cayó en el consumo y tráfico de drogas, lo que provocó que lo echaran de su casa.
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