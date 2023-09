¿Por qué se ofenden por algo tan minúsculo? Mánager de Yahritza rompe el silencio

-

La mánager de los hermanos Yahritza y su Esencia grabó un video donde defendió a los jóvenes estadounidenses tras ser abucheados.

Romina Andrea, mánager de Yahritza y su Esencia, conversó en redes para defender a los músicos, afirmando en un clip que no entendía por qué había tanto odio hacia ellos.

En un video publicado por la publicista, se manifestó en contra de quienes se han empeñado en criticarlos, pues dijo que en las principales avenidas de México hay establecimientos de comida extranjera.

"Lo que no entiendo es por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía, me hace reír mucho, porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes y cada otra tienda en Avenida Reforma es un Carl's Junior y un KFC y obvio se mantiene abierto porque se consume", dijo.

La especialista en llevar la agenda de los famosos dijo que suele venir mucho al país y comer chile, pero no tan picante. Sin embargo, eso no quería decir que estuviera ofendiendo a nadie.

"No entiendo. Quieren hacer daño cuando no es tan severo. Si ustedes entendieran el pretexto de lo que alguien quiere decir, no han dado oportunidad de entender y yo voy a México y me preguntan si me gusta el picante y sí me gusta, pero me traen uno que yo no puedo con eso y eso no quiere decir que yo le quiero hacer daño a la raza y a la cultura", continuó.

Romina exhortó a parar este "linchamiento" hacia sus representados y enfocarse en los problemas sociales del país.

"¿Por qué tanto odio? Cuando hay cosas peores que están pasando en México en las que deberíamos enfocarnos", dijo.

Durante el famoso "Grito" de la Independencia de México, la agrupación asistió con el Grupo Frontera y fue abucheado. Cuando sonó el tema "Frágil" en el escenario, los asistentes entraron en euforia y comenzaron a gritar: "Fuera, fuera, fuera".

