Barcelona derrota al Atlético y amplía distancia en la cima de La Liga

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Aprovechando la derrota del Real Madrid ante el Mallorca, el Barcelona amplió a siete puntos su ventaja en la cima de la liga española tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.

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El encuentro estuvo marcado por la fricción entre ambos equipos, que volverán a enfrentarse este miércoles en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Pese al buen inicio del conjunto azulgrana, fueron los colchoneros quienes golpearon primero. Al minuto 39, Giuliano aprovechó un balón en profundidad y, tras un control orientado de gran calidad, se plantó frente a la portería defendida por Joan García para definir con potencia y adelantar al Atlético.

La ventaja rojiblanca, sin embargo, apenas duró dos minutos. Marcus Rashford apareció para igualar el marcador tras una brillante asistencia de Dani Olmo, quien esperó el momento preciso para filtrar un balón templado que permitió al atacante inglés recibir por la banda, perfilarse hacia el centro y definir para el 1-1.

VICTORIA DE LÍDER. pic.twitter.com/NQ3WIXXW8x — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 4, 2026 Antes del descanso, el Atlético sufrió un duro golpe con la expulsión de Nico González. El lateral izquierdo, que ya había sido amonestado por una mano, cometió una fuerte falta sobre Lamine Yamal en el tiempo añadido del primer tiempo y vio la segunda tarjeta amarilla, dejando al equipo dirigido por Diego Simeone con un hombre menos.

Al inicio de la segunda mitad también hubo polémica cuando Gerard Martín fue expulsado por una dura entrada sobre Almada. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro rectificó y cambió la roja por una tarjeta amarilla.

Con la ventaja numérica, el Barcelona fue ganando terreno, aunque el Atlético, fiel a su estilo, resistió con orden y carácter. Cuando parecía que el empate se mantenía, apareció Robert Lewandowski para inclinar la balanza.

Ambos conjuntos protagonizaron el plato fuerte de la jornada 30 del futbol español. (Foto: AFP)

El delantero polaco, que había ingresado al minuto 79, aprovechó un rebote fortuito al 87. Joao Cancelo probó suerte desde el costado del área y el portero rojiblanco Juan Musso no logró controlar el disparo; el balón rebotó y terminó impactando en el pecho de Lewandowski, quien vio cómo la pelota se colaba en la red para sellar el triunfo azulgrana.

La victoria permite al vigente campeón liguero llegar con la moral en alto al nuevo enfrentamiento ante el Atlético, que se disputará a mitad de semana en el Camp Nou por la Liga de Campeones.