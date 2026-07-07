¡Por cobros ilegales! El caso del delegado destituido de Ambiente

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Autoridades señalan que el funcionario exigía pagos para agilizar licencias ambientales.

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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que destituyó al delegado departamental de Escuintla, luego de confirmar que solicitaba pagos indebidos a cambio de agilizar la obtención de licencias ambientales.

La cartera indicó, por medio de un comunicado, que las conductas irregulares fueron documentadas tras una investigación interna.

Como consecuencia, además de separar al funcionario de su cargo, las autoridades presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (MP), para que se determinen las posibles responsabilidades penales.

El viceministro de Ambiente José Rodrigo Rodas, explicó que el caso salió a luz por medio de una denuncia anónima.

El viceministro de Ambiente informó sobre cómo se descubrió la situación en Escuintla. (Foto: AGN / Soy502)

La persona que alertó sobre las supuestas anomalías entregó información almacenada en un disco compacto.

"Se analizó dicha información y de esa cuenta se pudo observar todas las acciones anómalas que estaba haciendo esta persona", declaró Rodas.

Según el funcionario, después de revisar el contenido entregado, el Ministerio logró establecer que existían actuaciones irregulares relacionadas con la solicitud de pagos para acelerar los trámites de licencias ambientales en Escuintla.

El MARN no proporcionó el nombre del delegado destituido ni precisó cuánto dinero habría solicitado, durante cuánto tiempo se habrían realizado los cobros o cuántos expedientes ambientales podrían estar relacionados con el caso.

Rodas señaló que, desde el inicio de la actual administración, el Ministerio ha incorporado compromisos ambientales más estrictos en los instrumentos que autoriza, con el propósito de garantizar la protección de los recursos naturales.

El viceministro agregó que el aumento de las acciones de control y seguimiento obliga a verificar que los proyectos cumplan con las condiciones establecidas en sus respectivos instrumentos ambientales.