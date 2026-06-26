Cárcel El Triunfo: declaran bajo reserva estudios ambientales de la nueva prisión

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Las autoridades del Ministerio de Ambiente consideran que revelar la información sobre la construcción de la prisión podría poner en riesgo la seguridad nacional.

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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) clasificó como información reservada la totalidad de los documentos, información y actos administrativos relacionados con el expediente del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para la construcción del Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad El Triunfo.

El centro carcelario será edificado en el municipio de Morales, Izabal y la medida quedó establecida en la Resolución Ministerial número 181-2026, emitida el 23 de junio último y publicada en el Diario de Centro América.

En el documento, la cartera ambiental accede a una solicitud presentada por el Ministerio de la Defensa Nacional para que el expediente fuera clasificado como información reservada por tratarse de un asunto vinculado con la seguridad nacional.

De acuerdo con la resolución, la reserva comprende la totalidad de la información, documentos y actos administrativos que el Ministerio de Ambiente reciba y genere dentro del expediente relacionado con la evaluación ambiental del proyecto de construcción del centro penitenciario de máxima seguridad.

El @marnguate clasificó como información reservada la totalidad de los documentos, información y actos administrativos relacionados con el expediente del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de la cárcel El Triunfo. pic.twitter.com/Xd5P3VVjUG — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) June 26, 2026

Como fundamento, el MARN señala que la decisión se basa en lo establecido en la Constitución Política de la República, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normativa que contempla excepciones al principio de publicidad cuando la divulgación de determinada información pueda comprometer asuntos de seguridad nacional.

En el apartado denominado: Prueba de daño, la resolución argumenta que mantener la información bajo reserva responde a un análisis de proporcionalidad, debido a que hacer públicos los documentos podría vulnerar la seguridad nacional.

"La prueba de daño de la información reservada obedece a que, en caso sea proporcionada, se vulneraría la seguridad nacional y lo establecido en la normativa militar vigente, ya que el perjuicio o daño que pudiera producirse al liberarse la misma es mayor que el interés público de conocerla", señala el documento.

La resolución también establece que el plazo de reserva será de siete años, contados a partir de la fecha de publicación en el Diario de Centro América.

Asimismo, designa a la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN como la unidad responsable de la conservación del expediente y de toda la documentación relacionada con el proyecto durante el período de clasificación.

La construcción del Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad El Triunfo forma parte de los proyectos impulsados por el Estado para fortalecer la infraestructura del sistema penitenciario.