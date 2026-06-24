MARN frena operaciones de arenera ubicada en Chinautla

Por el incumplimientos de compromisos contenidos en la licencia ambiental, el MARN canceló la actividad extractiva de material del suelo un proyecto arenero en Chinautla.
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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) canceló la licencia ambiental del proyecto Arenera La Primavera, ubicada en el municipio de Chinautla, Guatemala, por incumplimiento de compromisos.
Además, se impuso una sanción económica que supera los Q266 mil.
La decisión del MARN fue notificada al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantice el cumplimiento de la normativa vigente.
El MARN indicó que existen impactos ambientales derivados de la actividad extractiva de material del suelo, que representan riesgos para los ecosistemas y el ambiente, especialmente para la calidad de agua, la vida acuática, las riveras del río Las Vacas, así como para la funcionalidad ecológica de la cuenta.