MEM autoriza inscripción de planta de alcohol carburante en Retalhuleu

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La medida se enmarca en la regulación y fortalecimiento del sector energético nacional, según las autoridades.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó la inscripción de una nueva planta de producción de alcohol carburante en el país.

Mediante el Acuerdo Ministerial 112-2026/SG, el MEM autorizó la inscripción de la entidad Destiladora de Alcoholes y Rones, Sociedad Anónima en el Registro de Productores de Alcohol Carburante, tras haber cumplido con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

La planta está ubicada en el kilómetro 4.5 de la carretera hacia La Máquina, en el municipio de San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu.

La instalación cuenta con una capacidad instalada de 80 mil litros diarios de alcohol carburante, equivalente a 21,133.76 galones, así como una producción estimada anual de 26 millones de litros o 6,868,473.36 galones.

La planta está ubicada en el kilómetro 4.5 de la carretera hacia La Máquina, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. (Foto: Archivo / Soy502)

Además, dispone de una capacidad de almacenamiento de 4.5 millones de litros del producto lo que equivale a 1,118,774.23 galones.

Con el Acuerdo, el MEM estableció que la entidad deberá llevar a cabo las publicaciones correspondientes conforme a la normativa aplicable previo a completar su inscripción definitiva en el registro.

Asimismo, la empresa deberá cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley del Alcohol Carburante, su reglamento general y demás normativa vigente, además de gozar de los derechos establecidos en dicho marco legal.

El acuerdo ministerial en cuestión fue publicado en el Diario de Centro América y según precisa, entra en vigencia este mismo día.

La autorización de la planta se produce en un contexto de impulso a la producción y uso de combustibles alternativos en Guatemala, particularmente en el marco de la implementación de la mezcla de gasolina con etanol al 10 %.