MEM autoriza inscripción de planta de alcohol carburante en Escuintla

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La medida se toma para estimular la producción y consumo de alcohol carburante en el país, según la legislación vigente.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó la inscripción de una nueva planta de producción de alcohol carburante como parte del proceso de regulación del sector energético y de combustibles alternativos en el país.

Por medio del Acuerdo Ministerial Número 111-2026/SG, el MEM autorizó la inscripción de la entidad MAG Alcoholes, Sociedad Anónima en el Registro de Productores de Alcohol Carburante, publicado en el diario oficial.

La planta se ubica en el kilómetro 105, carretera al parcelamiento Los Ángeles, interior de la finca Buganvilia, en La Democracia, Escuintla.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó la inscripción de una nueva planta de producción de alcohol carburante en #LaDemocracia, #Escuintla. pic.twitter.com/Gl7L2m8xkP — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 22, 2026

El documento establece que la instalación cuenta con una capacidad instalada de 50,000 litros diarios de alcohol carburante, equivalentes a 13,210.04 galones.

Asimismo, se estima una producción anual será de 9 millones de litros, es decir, 2,377,807.13 galones.

En cuanto a almacenamiento, la planta dispone de una capacidad de 1,093,925 litros de alcohol carburante, equivalentes a 289,015.85 galones.

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Según el MEM, la autorización se da luego de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable pero la entidad deberá cumplir con las publicaciones requeridas por la normativa antes de completar el proceso de inscripción.

Asimismo, se estableció que la empresa gozará de los derechos y deberá cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley del Alcohol Carburante, su reglamento general y demás disposiciones vigentes en la materia.

La autorización de esta planta se enmarca en el impulso a la producción de alcohol carburante en Guatemala, en un contexto en el que el país avanza en la incorporación de mezclas con etanol en combustibles, como parte de su estrategia de diversificación energética.