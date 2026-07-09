¡Volvían de donar sangre! Microbús vuelca y deja cuatro heridos en la Interamericana

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Lo que comenzó como un acto de solidaridad para ayudar a un familiar, terminó en un aparatoso accidente de tránsito la tarde de este jueves 9 de julio.

Un grupo de personas que regresaba hacia Huehuetenango, luego de donar sangre en la ciudad de Guatemala, sufrió un percance vial en el kilómetro 99 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango.

Según la información preliminar, el piloto del microbús en el que viajaban perdió el control al tomar una curva e impactó contra la parte trasera de un camión cisterna que permanecía estacionado a un costado de la carretera.

Luego de la fuerte colisión, el vehículo volcó, por lo que Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato para auxiliar a los ocupantes del microbús.

Tres personas fueron trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Sololá, mientras que una mujer fue llevada al Hospital General de Tecpán, detalló el socorrista Tomás Quino.

El accidente dejó como saldo cuatro personas heridas. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Identificados

Las víctimas fueron identificadas de la siguiente manera:

Irma López , de 50 años.

, de 50 años. Yosselin Díaz , de 26.

, de 26. Neytan Díaz , de 5.

, de 5. Carmen Mont, de 51.

Los tripulantes relataron que emprendían el regreso a Huehuetenango después de cumplir con la donación de sangre para un ser querido. Sin embargo, el viaje de retorno se vio interrumpido por el accidente, que dejó momentos de angustia y preocupación entre los pasajeros.