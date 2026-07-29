Municipal debutará en la Copa Centroamericana ante el Cartaginés de Amarini Villatoro

La primera jornada de la Copa Centroamericana concluirá este jueves con el único partido programado en territorio guatemalteco.
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Municipal recibirá al Cartaginés de Costa Rica en El Trébol (9:00 p. m.), en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el grupo D.
El encuentro también marcará el regreso a Guatemala del técnico Amarini Villatoro, ahora al frente del conjunto brumoso.
Los rojos afrontarán su tercera participación consecutiva en el torneo, al que clasificaron como subcampeones del Apertura 2025. En sus dos apariciones anteriores quedaron eliminados en la fase de grupos, por lo que buscarán dar el siguiente paso y pelear por un boleto a los cuartos de final.
El campeón nacional llega en un gran momento. Inició la defensa de su título con un triunfo 2-0 sobre Mixco el pasado viernes, resultado que amplió a diez su racha de victorias consecutivas en el torneo local.
Ese buen presente fortalece la ilusión de realizar una destacada campaña internacional y asegurar un cupo para la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.
Por su lado, el Cartaginés disputará su tercera Copa Centroamericana tras clasificarse como el mejor equipo de la tabla acumulada de la Primera División de Costa Rica. Los brumosos alcanzaron los cuartos de final en 2023 y 2025, y acumulan seis victorias, cuatro empates y seis derrotas en 16 partidos en el certamen regional.
Aunque llega con altibajos, el conjunto costarricense figura entre los candidatos a avanzar de grupo. Municipal, por su parte, afrontará el reto con las bajas de Nicolás Samayoa y la duda de Rodrigo Saravia, quien continúa en la recta final de su recuperación.