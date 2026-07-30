Mujer del “Barrio 18” es sorprendida con un arma que debía entregar

La mujer fue capturada en un domicilio de la zona 17 luego de un allanamiento.
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Durante un allanamiento realizado en el kilómetro 5, de la ruta al Atlántico zona 17, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) capturaron a una mujer, quien presuntamente pertenece al Barrio 18.
Se trata de Aracely "N", de 27 años, a quien también se le incautó un arma de fuego ilegal.
La Policía informó que el arma tenía el registro borrado, además la mujer no presentó la documentación que avalará la legalidad de la misma.
Guardaba el arma de fuego para entregarla a terroristas
Se estableció que esta persona debía entregar la pistola, la cual sus compañeros utilizarían para cometer algún atentado en contra de sus rivales o comerciantes que no pagan la extorsión.
La mujer fue puesta a disposición de la justicia para esclarecer su situación penal.