Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Mujer del “Barrio 18” es sorprendida con un arma que debía entregar

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
29 de julio de 2026, 19:24
La mujer fue localizada en un inmueble de la zona 17. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La mujer fue localizada en un inmueble de la zona 17. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La mujer fue capturada en un domicilio de la zona 17 luego de un allanamiento.

OTRAS NOTICIAS: Ligan a proceso a notario que falsificó firmas de personas fallecidas

Durante un allanamiento realizado en el kilómetro 5, de la ruta al Atlántico zona 17, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) capturaron a una mujer, quien presuntamente pertenece al Barrio 18.

Se trata de Aracely "N", de 27 años, a quien también se le incautó un arma de fuego ilegal.

La Policía informó que el arma tenía el registro borrado, además la mujer no presentó la documentación que avalará la legalidad de la misma.

El arma fue incautada para fortalecer la investigación del caso. (Foto: PNC)
El arma fue incautada para fortalecer la investigación del caso. (Foto: PNC)

Guardaba el arma de fuego para entregarla a terroristas

Se estableció que esta persona debía entregar la pistola, la cual sus compañeros utilizarían para cometer algún atentado en contra de sus rivales o comerciantes que no pagan la extorsión.

La mujer fue puesta a disposición de la justicia para esclarecer su situación penal.

La mujer deberá enfrentarse a la justicia para esclarecer su situación. (Foto: PNC)
La mujer deberá enfrentarse a la justicia para esclarecer su situación. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar