"Muy probablemente me retire" a final de campaña, dice Manuel Neuer

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Mientras el Bayern Múnich prepara su próxima temporada en Rottach-Egern, al sur de la ciudad, el guardameta y capitán bávaro Manuel Neuer dejó entrever el final de su carrera al término de la campaña: "Es muy probable que me retire", afirmó.

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"No voy a jugar cada partido diciéndome que quizás sea el último; me da igual si he jugado ya por última vez en un estadio u otro. Pero es muy probable que me retire" al término de la temporada, declaró Neuer.

"En el 85 % de los casos, me habría retirado ya. Pero con este equipo y este 'staff', sigue siendo un placer", precisó el campeón del mundo en 2014.

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"Seguimos teniendo la posibilidad de meternos en la lucha por ganar todos los títulos y estamos totalmente al nivel con este equipo. Este grupo, este equipo, la estructura que tenemos en el club, constituye ese 15 % que me decantó por seguir", destacó Neuer.

Apartado de los terrenos entre febrero y marzo y de nuevo a mediados de mayo por una lesión en el gemelo izquierdo, Neuer fue decisivo en cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid y conquistó el doblete Bundesliga-Copa de Alemania.

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El guardameta salió también de su retiro internacional para disputar el Mundial 2026, que terminó en fiasco tras la eliminación de Alemania en dieciseisavos de final contra Paraguay en los penales.

Dos veces ganador de la Champions (2013 y 2020), monarca de Alemania en 13 ocasiones y campeón del mundo en 2014, Neuer podría poner fin a su carrera como futbolista el verano del próximo año con uno de los mejores palmareses del futbol alemán.

*Con información de AFP