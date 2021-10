Niño pide como regalo de cumpleaños ser vacunado contra el Covid-19

Su padre murió de Covid-19 y como regalo de cumpleaños el niño pidió ser vacunado contra el peligroso virus.

La historia de Gavin Roberts, un niño originario de Nueva Jersey, Estados Unidos ha conmovido en redes sociales, luego de que pidiera de regalo de cumpleaños ser vacunado contra el Covid-19.

Gavin perdió hace más de un año a su padre, quien era un oficial de policía y falleció a causa del virus.

En medio del dolor, el pequeño solamente tenía la ilusión de celebrar su cumpleaños número 12 de una peculiar forma y en memoria de su padre, por ello pidió a su madre que lo llevara a inocularse.

El mejor regalo

"Si un niño puede ver con claridad la necesidad e importancia de esto y que la salud es más importante que algo material, no entiendo entonces por qué la gente no lo hace", confesó la madre de Gavin a The Washington Post.

Su cumpleaños fue el pasado 10 de octubre y por ser fin de semana los centros de vacunación cerca de su vivienda estaban cerrados.

Pero eso no fue impedimento para él, pues insistió y fueron en busca de lo que sería su mejor regalo. Finalmente encontró la vacuna en una sede en lejanía de su casa.