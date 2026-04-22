Latino se vuelve viral al quedar encerrado en reto de Mr. Beast

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Un grupo de 76 estadounidenses quedaron encerrados en un supermercado que Mr. Beast adquirió exclusivamente para un reto: el último que se quede recibirá una fuerte suma de dinero.

Mientras los clientes compraban, el famoso youtuber avisó que había comprado el negocio y que a partir de ese momento todos estaban participando por recibir $250 mil, un aproximado de Q1,911,747.25, con el paso de los días la suma subió.

Durante el reto a Juan le han hecho la vida imposible, sin embargo no ha claudicado y sigue firme para conseguir el dinero para su familia, que tiene problemas financieros, desde el día uno se ha llevado el corazón de la comunidad latinoamericana.

El mexicano ha pasado muchas cosas, no lo han dejado dormir, le quitaron la parrilla con la que le cocinaba a todos los participantes, e incluso tiraron la comida que él preparaba, misma que ellos también consumían, con tal de desesperarlo, aún así se mantiene firme.

Los obstáculos son cada vez más duros, con menos comida, cero contacto con familiares y el lugar dividido, con menos posibilidad de tomar raciones.

En medio de los retos quedan únicamente 4 personas y para aliviar la tensión se enfrentaron en un partido de fútbol ganando boletos para el Mundial de la FIFA 2026, entre esta algarabía, Mr. Beast subió el premio a un millón de dólares, un total aproximado de Q8 millones.

"Mi familia lo necesita porque no tenemos dinero y trabajamos todo el tiempo", dijo, acerca de por qué aguantaba estar en el lugar.

La condición para competir por el millón de dólares es que Mr. Beast llenara de nuevo el supermercado para que ellos se coman todo, sin dejar nada.

Juan sigue en el reto, se desconoce cuánto tiempo durarán los concursantes en permanecer en el lugar, ya que, para acabar toda las provisiones pasarán varios meses encerrados.

Todos los latinos apoyan a Juan, por el momento Mr. Beast subió a redes la primera parte de este evento.

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