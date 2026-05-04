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Tips de limpieza con un limón

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
04 de mayo de 2026, 07:54
El limón elimina los malos olores,&nbsp;los neutraliza en microondas y refrigeradoras. (Foto: Shutterstock)

El limón elimina los malos olores, los neutraliza en microondas y refrigeradoras. (Foto: Shutterstock)

El limón es una de las frutas más nutritivas y versátiles, sus usos pueden ir mucho más allá de una receta.

Gracias a sus vitaminas potenciadas con minerales como potasio, magnesio, hierro y fósforo, la convierten en el aliado indispensable para la limpieza y el cuidado del hogar.

"Desde eliminar las manchas difíciles hasta quitar la picazón provocada por un mosquito, el limón se convierte en un recurso natural, económico y eficaz para resolver múltiples necesidades cotidianas", asegura Irma Tercero, especialista en limpieza.

Estos son los usos que se le pueden dar en el hogar:

  • Desinfectante: al calentar el limón previamente, actúa como un poderoso desinfectante, ideal para limpiar superficies como mesas, grifos y tablas de cortar.
  • Elimina olores: los neutraliza en microondas y refrigeradoras.
  • Quita manchas: el jugo caliente es efectivo para eliminar manchas de óxido, vino tinto o sangre en telas y alfombras.
  • Pule metal: devuelve el brillo a superficies de cobre y latón al eliminar el óxido de forma natural.
  • Conservante: aplicar unas gotitas prolonga la frescura en frutas cortadas como manzanas y peras.
  • Elimina el pegamento: el ácido cítrico remueve los restos de pegamento en envases y superficies.

Aprovecha al máximo las propiedades del jugo de limón, calentándolo en el microondas antes de cortarlo:

  • Primero, haz rodar el limón sobre una superficie plana y ejerce un poco de presión.
  • Luego, colócalo en el microondas por 20 segundos y retíralo cuando esté tibio.
  • Por último, córtalo y exprímelo para obtener la mayor cantidad de jugo.

Toma nota de los beneficios que puedes obtener del limón. (Foto: Shutterstock)
Toma nota de los beneficios que puedes obtener del limón. (Foto: Shutterstock)

Estas son otros beneficios del limón:

  • Aclara el cabello: aplica antes de la exposición solar, para aclarar gradualmente el cabello.
  • Repelente: el olor cítrico ahuyenta insectos si se aplica en puertas y ventanas.
  • Alivia picaduras: el jugo de limón reduce la picazón y la inflamación.

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