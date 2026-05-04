Tips de limpieza con un limón

El limón es una de las frutas más nutritivas y versátiles, sus usos pueden ir mucho más allá de una receta.
Gracias a sus vitaminas potenciadas con minerales como potasio, magnesio, hierro y fósforo, la convierten en el aliado indispensable para la limpieza y el cuidado del hogar.
"Desde eliminar las manchas difíciles hasta quitar la picazón provocada por un mosquito, el limón se convierte en un recurso natural, económico y eficaz para resolver múltiples necesidades cotidianas", asegura Irma Tercero, especialista en limpieza.
Estos son los usos que se le pueden dar en el hogar:
- Desinfectante: al calentar el limón previamente, actúa como un poderoso desinfectante, ideal para limpiar superficies como mesas, grifos y tablas de cortar.
- Elimina olores: los neutraliza en microondas y refrigeradoras.
- Quita manchas: el jugo caliente es efectivo para eliminar manchas de óxido, vino tinto o sangre en telas y alfombras.
- Pule metal: devuelve el brillo a superficies de cobre y latón al eliminar el óxido de forma natural.
- Conservante: aplicar unas gotitas prolonga la frescura en frutas cortadas como manzanas y peras.
- Elimina el pegamento: el ácido cítrico remueve los restos de pegamento en envases y superficies.
Aprovecha al máximo las propiedades del jugo de limón, calentándolo en el microondas antes de cortarlo:
- Primero, haz rodar el limón sobre una superficie plana y ejerce un poco de presión.
- Luego, colócalo en el microondas por 20 segundos y retíralo cuando esté tibio.
- Por último, córtalo y exprímelo para obtener la mayor cantidad de jugo.
Estas son otros beneficios del limón:
- Aclara el cabello: aplica antes de la exposición solar, para aclarar gradualmente el cabello.
- Repelente: el olor cítrico ahuyenta insectos si se aplica en puertas y ventanas.
- Alivia picaduras: el jugo de limón reduce la picazón y la inflamación.