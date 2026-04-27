Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Argentina: fingen ser policías para robar millonario botín

  • Por Selene Mejía
27 de abril de 2026, 16:47
Simularon ser policías y robaron millones. (Foto: Tiktok)

Simularon ser policías y robaron millones. (Foto: Tiktok)

En la ciudad de Lanús, Argentina un asalto se hizo viral por el modus operandi de los victimarios: se hicieron pasar por policías.

OTRAS NOTICIAS: Ciclista graba momento en el que cae a la orilla de un acantilado (video)

"Quédense tranquilos que no pasa nada, somos profesionales", dijo el grupo armado que sometió a los empleados de una empresa de logística. 

Los hombres acorralaron en un pequeño cuarto a todos los colaboradores y los pusieron boca abajo en el suelo. 

Uno de ellos se llevó a la contadora para que le diera acceso al dinero.  

El evento mantiene en zozobra a los habitantes ya que se trató de un hecho que habría sido planeado. 

El video se viralizó de inmediato y generó una ola de comentarios, algunos dicen que ya conocían a los trabajadores y fue en complicidad, otras afirman que sus maniobras si fueron similares a la de las fuerzas de la ley.

Mientras otros dicen que se trata de profesionales que estudiaron su trabajo.

MIRA: 

@todonoticias

"QUÉDENSE TRANQUILOS QUE NO PASA NADA, SOMOS PROFESIONALES" I Golpe comando en Lanús: simularon ser policías, redujeron a los empleados y robaron $20 millones en una empresa de logística.

♬ sonido original - TN - Todo Noticias

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar