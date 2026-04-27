Argentina: fingen ser policías para robar millonario botín

En la ciudad de Lanús, Argentina un asalto se hizo viral por el modus operandi de los victimarios: se hicieron pasar por policías.
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"Quédense tranquilos que no pasa nada, somos profesionales", dijo el grupo armado que sometió a los empleados de una empresa de logística.
Los hombres acorralaron en un pequeño cuarto a todos los colaboradores y los pusieron boca abajo en el suelo.
Uno de ellos se llevó a la contadora para que le diera acceso al dinero.
El evento mantiene en zozobra a los habitantes ya que se trató de un hecho que habría sido planeado.
El video se viralizó de inmediato y generó una ola de comentarios, algunos dicen que ya conocían a los trabajadores y fue en complicidad, otras afirman que sus maniobras si fueron similares a la de las fuerzas de la ley.
Mientras otros dicen que se trata de profesionales que estudiaron su trabajo.
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