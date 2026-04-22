Inversión Extranjera: ¿qué ofrecen otros países que Guatemala no?

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Expertos destacan que, pese a que Guatemala es el mercado económico más grande de Centroamérica, posee falencias en infraestructura, transporte y calidad portuaria que expandan las inversiones.

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Guatemala enfrenta retos importantes para atraer inversión extranjera directa. Pese a que las cifras han sido positivas en los últimos años y la proyección para este 2026 busca superar los US$2 mil millones, el alcance aún es bajo, tomando en cuenta las falencias que el país enfrenta.

¿Qué ofrecen los países vecinos?

De acuerdo con un análisis realizado por Invest Guatemala, a pesar de tener el mercado interno más grande de la región, el país enfrenta brechas estructurales frente a Costa Rica y Panamá.

La agencia destaca que estos países cuentan con regímenes de incentivos fiscales consolidados, como las Zonas Francas, que ofrecen exenciones de impuestos a la renta prolongadas.

Invest Guatemala señala que Panamá ofrece una conectividad inigualable por su infraestructura portuaria, mientras Costa Rica posee una red vial que reduce los tiempos de logística.

Bajo esta comparativa, Guatemala enfrenta retos en infraestructura de transporte y competitividad portuaria, factores críticos para captar proyectos de nearshoring.

La certeza jurídica es otro factor diferenciador identificado por la agencia, pues los competidores regionales ofrecen marcos legales más sólidos y predecibles.

Guatemala se ubica bajo en los índices de protección de inversiones, lo que genera una percepción de riesgo que limita la llegada de capital fresco.

Esta situación obliga al país a depender en gran medida de la reinversión de utilidades de las empresas ya establecidas en el territorio nacional.

Talento humano y política exterior

En materia de talento humano, el análisis de Invest Guatemala resalta que Costa Rica ha enfocado su educación en bilingüismo para convertirse en un centro tecnológico regional.

Guatemala enfrenta retos en la especialización técnica de su mano de obra, a pesar de tener un bono demográfico que representa un potencial aún desaprovechado.

Para potenciar los resultados, Guillermo Díaz sugiere que el país debe tener una política exterior mucho más proactiva en temas de agregados comerciales y participar en ferias internacionales.

"Se debe ir a buscar al inversionista con una estrategia de empuje y no solo esperar a que venga", concluyó el experto, señalando que en sectores como la energía eléctrica y los bienes raíces existen oportunidades crecientes.

"La atracción de inversión ya no depende únicamente de incentivos, sino de la capacidad del país para ofrecer condiciones integrales: conectividad, talento humano, eficiencia institucional y reglas claras", afirmó Cristian Mayorga, presidente de la junta directiva de la Zona Libre de Industria y Comercio "Santo Tomás de Castilla" (Zolic).

¿Cuánto se invierte en otros países?

Un análisis de la agencia Invest Guatemala permite dimensionar la posición del país frente a economías pares como México, Colombia, Perú y el resto del istmo.

México es el país con los mayores flujos de IED, que oscilan entre US$5,392.5 millones y US$13,042 millones trimestrales, consolidándose como líder en Latinoamérica.

En el caso de Guatemala, los flujos trimestrales fluctúan entre US$228.7 millones y US$688 millones, posicionándose como líder en el Triángulo Norte.

Sin embargo, estas cifras se mantienen por debajo de Costa Rica y Panamá, cuyos flujos trimestrales llegan a duplicar el desempeño captado por la economía guatemalteca.

En Guatemala, la IED ha representado, en promedio, un 2% del PIB, cifra no muy distante del 3% observado en la región, aunque es la segunda más baja entre los países analizados por Invest Guatemala.

En países como Costa Rica, Honduras y Colombia, la variable alcanza casi el 5% del PIB, lo que evidencia una brecha en la relevancia de la inversión extranjera dentro de la producción nacional.

Desafíos estructurales

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), adviertió que Guatemala compite directamente por el nearshoring en manufactura, servicios y centros de servicios compartidos.

Zapata enfatizó que la precariedad de la red vial y la necesidad de modernizar puertos y aeropuertos actúan como el principal freno a la competitividad del territorio nacional.

"Los inversionistas evalúan principalmente tres dimensiones: riesgo, costo y eficiencia; el riesgo asociado a la estabilidad jurídica y el costo que incluye la logística", puntualizó Cristian Mayorga.

La eficiencia se mide en los tiempos necesarios para invertir, producir, exportar y operar, áreas donde Guatemala requiere una articulación interinstitucional más ágil para reducir la incertidumbre regulatoria.

Superar estos cuellos de botella en infraestructura y fortalecer la certeza jurídica serán los pasos determinantes para que la IED logre superar la barrera de los US$2,000 millones proyectada para 2026.

"En el tema de sectores estratégicos, Guatemala ya tiene inversiones consolidadas, excepto en semiconductores, por lo que debe promover con fuerza la reinversión de las empresas ya instaladas en el país", opinó Guillermo Díaz, coordinador en la Universidad Rafael Landívar (URL).

Díaz enfatiza que la estrategia nacional debe priorizar a las compañías que ya conocen el mercado local para que estas expandan su capacidad instalada.

"Es mucho más viable y estratégico que ellos decidan reinvertir sus utilidades a simplemente esperar u obtener una nueva inversión desde cero, aprovechando que los inversionistas valoran positivamente el tamaño y el acceso a mercados próximos", argumentó el académico.

Flujo de inversión extranjera

El flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en Guatemala alcanzó los US$1,881.7 millones durante 2025, un incremento de US$152.3 con relación a los US$1,729.4 millones registrados en 2024, lo que representa un aumento del 8.7%, de acuerdo con datos publicados recientemente por el Banco de Guatemala.

Este avance no solo supera las cifras del año previo, sino que establece un nuevo piso para las ambiciones nacionales que apuntan a rebasar la barrera de los US$2,000 millones en el corto plazo.