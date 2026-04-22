Guatemala, en la ruta de las ciudades inteligentes de la región

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Guatemala y Antigua Guatemala, figuran en el top 10 de la primera edición del Índice de Ciudades Inteligentes México–Centroamérica, elaborado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.

Un estudio presentado recientemente, ubica en el listado de las posiciones generales del Índice Global de Ciudad Inteligente a la capital de Guatemala en el 5º lugar y a Antigua Guatemala en el 7º, entre 23 urbes de México y Centroamérica, en las cinco categorías del modelo SMART (Startup, Móvil, Accesible, Resiliente y Transparente).

Guadalajara, México (354 puntos). San José, Costa Rica (334 puntos). Ciudad de Panamá, Panamá (332 puntos). Monterrey, México (327 puntos). Ciudad de Guatemala, Guatemala (327 puntos). Culiacán, México (276 puntos). Antigua, Guatemala (273 puntos).

De acuerdo con autoridades de la Fundación, el Índice permite hacer una evaluación de los principales avances urbanos, orientar decisiones públicas y visibilizar áreas de oportunidad entre las ciudades de la región mencionada. Asimismo, identifica iniciativas innovadoras y políticas públicas, modelos que han generado impactos positivos y que podrían servir como referencia para el futuro urbano regional.

Lo anterior se determina a través de 15 indicadores que miden el progreso de cada ciudad en áreas determinantes como crecimiento económico, la movilidad sostenible, la accesibilidad de servicios y espacios públicos, la resiliencia ambiental y la transparencia gubernamental. Cabe resaltar que el informe de 118 páginas enfatiza la accesibilidad como una condición esencial para mejorar la calidad de vida urbana.

Motor económico

Regresando a los resultados, Ciudad de Guatemala sobresale como un motor económico en el segundo lugar en Ciudad Startup, pues entre otros aspectos, obtuvo una puntuación máxima en cuanto a su oferta universitaria (UVG, USAC y UFM); y posee el primer lugar en negocios registrados de toda la muestra, con 14,142 establecimientos por cada 100,000 habitantes. En el indicador de movilidad urbana, la capital guatemalteca también aseguró el segundo puesto, debido a que posee una densidad poblacional de 9,851.6 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que hace viables sistemas de transporte masivo tales como el Transmetro y otros que están en proyecto como el tren de cercanías y el AeróMetro.

Según José Marcos Penagos, vocal de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala, una de las mayores fortalezas históricas de Ciudad de Guatemala es que desde 2005 cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que permitió a la ciudad densificar de manera ordenada alrededor de las vías principales de transporte público, generando certeza jurídica para el desarrollo inmobiliario.

Líder en Airbnb

Por su lado, Antigua Guatemala, ocupó el cuarto lugar como Ciudad Startup. Elizabeth Mailler, Directora de Proyectos para Centroamérica de la Fundación Friedrich-Naumann para la Libertad, refiere que "Antigua, si bien es una ciudad mucho más chica, y es difícil en ocasiones comparar ciudades grandes con ciudades chicas, se observa algunos componentes en donde destaca por ejemplo, la cantidad de negocios por habitante, su adaptación a industrias nuevas como Airbnb; y eso nos dice que aunque sea un pueblo que tiene tradiciones históricas, se ha ido adaptando a cambios tecnológicos y económicos".

La ciudad tiene regionalmente el primer lugar en alojamientos Airbnb, con una tasa de 2,509 ubicaciones de este tipo; también destaca en la posición número 2 del indicador de negocios en donde se registran 10,418 establecimientos por cada 100,000 habitantes, lo que refleja una exitosa adaptación a la economía digital y al turismo inteligente que beneficia directamente a los hogares locales.