Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

VIDEO: así quedó el paso en San Cristóbal tras fuerte accidente

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de junio de 2026, 08:12
El accidente reporta fuertes daños materiales tras el impacto. (Foto: Tránsito de Mixco)

El accidente reporta fuertes daños materiales tras el impacto. (Foto: Tránsito de Mixco)

La circulación del sector se ha visto severamente afectada tras el accidente que sufrió un conductor de una camioneta tipo agrícola.

EN CONTEXTO: Conductor sufre accidente y termina derribando poste en San Cristóbal

Durante la mañana de este domingo 21 de junio, se registró un percance vial, el cual dejó cerrada la calle desde la 8a. avenida del bulevar San Cristóbal, con dirección a las Charcas, zona 11.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco coordinó el tráfico que se generó al ser obstaculizados los dos carriles por el poste que fue derribado.

Pese a que los motivos del accidente siguen en investigación, preliminarmente se informó que el conductor no resultó lesionado, pero sí hubo fuertes pérdidas materiales.

Al derrapar sobre la vía, el vehículo impactó contra una valla y un poste, el cual cayó al asfalto partido en dos.

Además, el vehículo quedó empotrado en el arriate vial de la ruta, en la que dos carriles se vieron obstaculizados por el tendido eléctrico tumbado. 

Así quedó el lugar:

Autoridades trabajaron para liberar la movilidad y limpiar los escombros del accidente.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar