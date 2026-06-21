VIDEO: así quedó el paso en San Cristóbal tras fuerte accidente

La circulación del sector se ha visto severamente afectada tras el accidente que sufrió un conductor de una camioneta tipo agrícola.
EN CONTEXTO: Conductor sufre accidente y termina derribando poste en San Cristóbal
Durante la mañana de este domingo 21 de junio, se registró un percance vial, el cual dejó cerrada la calle desde la 8a. avenida del bulevar San Cristóbal, con dirección a las Charcas, zona 11.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco coordinó el tráfico que se generó al ser obstaculizados los dos carriles por el poste que fue derribado.
Pese a que los motivos del accidente siguen en investigación, preliminarmente se informó que el conductor no resultó lesionado, pero sí hubo fuertes pérdidas materiales.
Al derrapar sobre la vía, el vehículo impactó contra una valla y un poste, el cual cayó al asfalto partido en dos.
Además, el vehículo quedó empotrado en el arriate vial de la ruta, en la que dos carriles se vieron obstaculizados por el tendido eléctrico tumbado.
Así quedó el lugar:
Autoridades trabajaron para liberar la movilidad y limpiar los escombros del accidente.