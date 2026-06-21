Conductor sufre accidente y termina derribando poste en San Cristóbal

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El conductor sufrió un fuerte accidente luego de perder el control del vehículo e impactar contra un poste, el cual se partió en dos partes, obstruyendo el paso en el lugar.

En la 8a. avenida del bulevar San Cristóbal con dirección a Charcas, zona 11, se registró un accidente vehicular que ha dejado sin paso el sector.

Un conductor perdió el control de una camioneta tipo agrícola en la que circulaba.

El vehículo quedó destruido por el fuerte impacto. (Foto: Tránsito, Mixco)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informa sobre el hecho, en que se observa que el vehículo habría impactado con una estructura publicitaria, la cual se destruyó; para luego chocar contra un poste de energía eléctrica.

El poste cayó partido en dos sobre el asfalto, obstruyendo el paso sobre el sector y causando daños en el tendido eléctrico.

Las causas del fuerte impacto aún continúan en investigación.

(Foto: Tránsito, Mixco)

Un carril reversible fue habilitado por las autoridades para la afluencia vehicular con dirección a las Charcas zona 11, dado que los dos carriles de la ruta están obstaculizados por el hecho.

Se mantiene habilitado carril reversible de la 8va hacia la 9na Av bulevar San Cristóbal hacia Charcas, débito a vehículo empotrado en el sector. #TránsitoMixco pic.twitter.com/Rdp5e3pohy — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) June 21, 2026

La circulación vehicular en el bulevar San Cristóbal se complicó dado el percance vial. PMT solicita a los conductores respetar las señales de tránsito.