Ligan a proceso a notario que falsificó firmas de personas fallecidas

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El notario hacía creer que personas que ya habían fallecido, aun seguían con vida y falsificaba las firmas para realizar el traspaso de los bienes.

EN CONTEXTO: Capturan a notario por falsificar firmas de personas fallecidas

Un hombre identificado como Miguel A., fue capturado el pasado 27 de julio, luego de ser señalado de apropiarse de casas y terrenos mediante la falsificación de documentos legales.

El capturado, quien era un notario, creaba escrituras e instrumentos públicos falsos donde hacía creer que personas que ya habían fallecido, aun seguían con vida y falsificaba las firmas para realizar el traspaso de los bienes.

El Ministerio Público (MP) informó que tres denuncias permitieron las investigaciones en su contra, relacionadas al despojo de propiedades pues había falsificado la firma de los propietarios y en uno de ellos, era materialmente imposible que hubieran firmado, pues habían fallecidos años antes.

El l notario se aprovechaba de la autoridad de su puesto para despojar las propiedades a sus verdaderos dueños. (Foto: MP)

A través de la Fiscalía de Casos Especiales, se solicitó un informe al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en el que se indicó que efectivamente, los legítimos propietarios no habían firmado las Escrituras Públicas.

Las investigaciones permitieron conocer que todos los documentos habían sido autorizadas por el mismo notario, Miguel A.

En ese sentido se solicitó la orden de aprehensión al juzgado correspondiente haciéndola afectiva el viernes 24 de julio, en donde se llevaron a cabo 2 operativos en las zonas 1 y 12 de la ciudad.

Asimismo, se constató que forma parte de otras denuncias por el mismo delito.

Finalmente, con fecha 27 de este mes, se llevó a cabo la Audiencia de Primera Declaración del notario, quien fue ligado a proceso penal por los delitos de Falsedad Ideológica en forma de delito continuado y falsificación de documentos privados, por lo que se dictó que permanecerá en prisión preventiva.