Vive de cerca la cultura maya con la danza ancestral Rabinal Achí 2026

-

El Rabinal Achí, danza tradicional del pueblo maya en Baja Verapaz, regresa este 2026 tras un año de ausencia. Reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ofrece ceremonias ancestrales, procesiones y presentaciones que preservan la identidad y la historia de la comunidad.

LEE TAMBIÉN: La histórica Media Maratón Max Tott celebrará su 88 edición este 25 de enero

Si te interesa conocer y vivir una de las expresiones culturales más profundas y antiguas del pueblo maya, el Rabinal Achí, en Baja Verapaz, conocido ancestralmente como Xajooj Tun (La danza del tun), es una oportunidad única para hacerlo.

Esta joya viva del teatro y la danza maya, que data del siglo XV y ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, vuelve a escena este año para reencontrarse con su pueblo y con la memoria profunda de los antepasados.

En años recientes, la tradición ha enfrentado serias dificultades, entre ellas limitaciones económicas, (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Luego de no haberse presentado en 2025, esta sagrada danza teatral regresa con fuerza, solemnidad y sentido ceremonial, reafirmando su valor espiritual, histórico y comunitario. Asistir al Rabinal Achí no es solo presenciar una obra: es ser parte de un acto de respeto, identidad y continuidad cultural.

Si te llama la atención la historia y las tradiciones ancestrales, debes saber que la trama del Rabinal Achí se ha preservado durante siglos gracias a la tradición oral del pueblo de Rabinal, en Baja Verapaz, y a las representaciones artísticas transmitidas de generación en generación.

Fue transcrita por el abate francés Brasseur de Bourbourg y desde entonces se interpreta durante las ferias. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Aunque fue prohibida alrededor de 1625 durante la colonización española y permaneció en la clandestinidad por más de dos siglos, esta manifestación cultural sobrevivió gracias a la resistencia y la fe de sus guardianes.

Si deseas formar parte de este momento histórico, el programa de actividades de este año integra ceremonias ancestrales, presentaciones rituales y actos de agradecimiento, concebidos como una ofrenda a la tradición, al Ajaw y a quienes resguardan este legado.

Es una de las obras de origen prehispánico ideadas en el actual territorio de Guatemala. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

La programación

Las actividades comenzaron el 15 de enero con la velación de máscaras en la casa del director José Manuel Coloch, un acto simbólico que marca el despertar ritual de los personajes sagrados.

Si planeas asistir a las jornadas centrales, toma en cuenta que el 23 de enero la danza acompañará desde las 7:00 horas el desfile de las culturas vivas rabinalenses, partiendo de la iglesia del Calvario.

En años recientes, la danza también se ha visto afectada por la falta de actores. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

A las 9:00 horas, el recorrido continuará hacia el Parque Central y a las 14:00 horas se realizará una presentación en el atrio de la iglesia Colonial. Ese mismo día, a las 16:00 horas, el Xajooj Tun se presentará en San Pedro y, a las 18:00 horas, en la cofradía San Pedro.

Las actividades continuarán el 24 de enero con el acompañamiento de la procesión de San Pedro, a las 10:00 y 14:00 horas, con recorridos que culminarán en la iglesia Colonial.

El acto es una remembranza de las luchas internas de los pueblos de Rabinal y Quiché. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

El 25 de enero, desde las 7:00 horas, la danza acompañará la procesión de San Pablo en las capillas de los cuatro barrios; más tarde, a las 9:00 horas, se presentará frente a la capilla del Señor del Calvario y a las 14:00 horas, en el atrio de la iglesia Colonial.

Si deseas presenciar las presentaciones finales, el 27 de enero se realizarán tres funciones más: a las 12:00 horas en la cofradía saliente San Pablo, a las 14:00 horas en la cofradía San Pedro y a las 16:00 horas, en la casa del director José Manuel Coloch. El programa culminará el 1 de febrero, a las 18:00 horas con el acto de cierre ceremonial.

Se espera que la tradición se mantenga. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Asistir a estas jornadas permite conocer más que una danza ancestral: es adentrarse en la identidad del pueblo, su organización comunitaria y la forma en que la cultura maya sigue vigente a través de la tradiciones.

Si te interesa vivir una experiencia cultural auténtica y acompañar al pueblo de Rabinal en la preservación de su patrimonio ancestral, el Rabinal Achí te espera.