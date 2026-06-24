¡Orgullo de Jacaltenango! El nuevo reto académico de la ex Rabín Ajaw, Alma López

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Alma Irene López Mendoza, ex Rabín Ajaw 2022-2023, destaca actualmente como estudiante de Medicina y Cirugía en la USAC. Originaria de Jacaltenango, es un ejemplo de disciplina tras brillar en importantes méritos en ciencias y matemáticas.

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A sus 21 años de edad, la ex Rabín Ajaw 2022-2023, Alma Irene López Mendoza, espera convertirse en una profesional de la medicina y cirugía, estudios que culminará en el Centro Universitario Metropolitano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, (Usac).

Originaria de Jacaltenango y de sangre maya poptí, fue electa y coronada Hija del Rey el 24 de julio de 2022 en el escenario más importante del país, en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, en la 54 edición del Festival Folclórico Nacional junto a decenas de candidatas, representantes de diferentes municipios y departamentos del país.

A sus 19 años logró el título nacional de la representación de las etnias guatemaltecas. (Foto: José Gómez/Colaborador)

En ese entonces fue la participante con el número 51 y a sus 19 años se convirtió en la Hija del Rey, logrando la corona y el cetro después de 35 años de que la última jacalteca obtuviera el título, orgullo para su pueblo natal y el departamento huehueteco, al que ha representado con dignidad.

En 2021 fue primera finalista en el evento de Princesa Chinab'jul, además en el XV Encuentro Folclórico fue electa como "Princesa de las Cuatro Culturas de Guatemala".

Se formó como Auxiliar Agropecuaria en la Escuela de Formación Agrícola. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Entre otas distinciones obtenidas destaca haber sido declarada visitante distinguida en San Lucas Sacatepéquez y fue Primera Finalista en el evento "Soberana Ix Kan Ajaw", en Sumpango, Sacatepéquez.

Alma López es la segunda mujer poptí que logra el título de Rabín Ajaw, en el Festival Folclórico de Cobán Alta Verapaz, pues la primera en coronarse fue María Camposeco Silvestre, en el período 1985-1986, teniendo la oportunidad de poner en alto al pueblo maya poptí de la región Huista de Huehuetenango.

Su formación académica

Se formó como Auxiliar Agropecuaria en la Escuela de Formación Agrícola, (EFA), en su municipio natal, es bachiller en ciencias y letras egresada del Colegio De La Salle, de Huehuetenango, y actualmente es estudiante de la licenciatura en Medicina y Cirugía en el Centro Universitario Metropolitano de la Usac.

Logros académicos

A lo largo de vida estudiantil ha destacado por sus méritos, entrega y disciplina en los estudios. En 2018 obtuvo el primer lugar en matemáticas a nivel departamental en la Olimpiada Nacional de Ciencia; también participó en la Olimpiada Guatemalteca de Astronomía, representando a su municipio y departamento.

Desde la niñez mostró sus dotes para la declamación y oratoria, habiendo participado en diversos concursos y festivales además de cientos de actividades socioculturales, conmemoraciones y conversatorios representando a la mujer poptí en diversas instituciones a las que fue invitada principalmente desde su reinado.