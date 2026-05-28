Más que una bebida: El chilate como símbolo de la identidad Maya Achí

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Miércoles de Chilate en Rabinal, una festividad de la cultura maya achí que honra al maíz sagrado. Esta tradición une danzas, fe y sabor en una ceremonia única que fortalece la identidad milenaria de Guatemala y sus cofradías.

Las calles se llenan de música, color y el movimiento de cientos de personas que participan en una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura maya achí.

El Miércoles de Chilate es una celebración ancestral que ha sobrevivido al paso del tiempo y que hoy continúa siendo símbolo de identidad para el municipio.

En cada cofradía, las mujeres se encargan de servir el chilate. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

La festividad se realiza en la víspera de Corpus Christi, una fecha de tradición católica que en Rabinal adoptó características propias, mezclando creencias mayas y religiosas en una manifestación de profundo sincretismo cultural.

Para los pobladores, el chilate no es simplemente una bebida, representa el maíz como origen de vida, alimento sagrado y elemento espiritual en la cosmovisión maya.

Virgilio Yol, maestro de educación primaria y conocedor de las tradiciones locales, explica que esta celebración honra al maíz desde distintas expresiones.

Integrantes de la comunidad sirven la bebida ancestral a los asistentes en Rabinal. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

"Se celebra el maíz como planta, como alimento, también como parte fundamental de la cultura de nuestro pueblo y como danza", comenta Yol.

Estamos hablando de una tradición realmente antigua que se remonta a la época del preclásico maya, cuando ellos conocieron el maíz. Ahí radica la importancia, explicó Yol.

Durante esta fecha, los integrantes de cofradías de Rabinal preparan y distribuyen el chilate en las capillas de sus respectivos barrios: San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, San Sebastián y Santo Domingo.

Vecinos de otros municipios llegan a disfrutar de la bebida ancestral. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

La preparación comienza desde un día antes; familias completas participan en el proceso que requiere paciencia y conocimiento heredado por generaciones.

La receta mantiene métodos ancestrales. El maíz se cocina en agua con ceniza, una técnica tradicional mesoamericana. Luego se lava cuidadosamente y se lleva al molino de nixtamal, donde se transforma en una masa fina.

Posteriormente, se mezcla con agua hasta obtener una consistencia similar al atol y debe servirse en una jícara. En Rabinal, esta bebida ceremonial suele acompañarse con cacao y pan, convirtiéndose en parte esencial de la celebración.

Rabinal mantiene viva su cultura ancestral. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Uno de los momentos más esperados ocurre cuando el chilate es trasladado en procesión hacia las capillas. En este recorrido participan los tradicionales danzantes conocidos como huehuechos, quienes cargan las jícaras utilizadas para servir la bebida.

Mientras las danzas llenan las calles de música y movimiento, Rabinal reafirma una vez más por qué es considerado uno de los municipios con mayor riqueza cultural de Guatemala.

El Miércoles de Chilate no solo conserva una bebida ancestral, sino que mantiene viva una historia que conecta a las nuevas generaciones con sus raíces mayas achí.