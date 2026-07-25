Operativo antinarcótico permite localizar 94 paquetes con presunta cocaína

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En la acción de las autoridades también se capturaron a tres personas.

La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), localizó 94 paquetes con presunta cocaína ocultos en un vehículo.

Las fuerzas se seguridad también reportan la capturó a tres personas. El operativo se desarrolló en el departamento de Zacapa.

De acuerdo con la Unidad de Comunicación Social del MP, la diligencia fue resultado del seguimiento a una denuncia recibida por medio de la línea antinarcótica.

Esto permitió desplegar un operativo en el marco del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG).

El operativo permitió la captura de tres personas y la incautación de un arma de fuego, teléfonos celulares y dinero en efectivo como parte de la investigación por presunto narcotráfico. (Foto: MP / Soy502)

Como parte de las acciones, las autoridades inspeccionaron varios vehículos que, según las investigaciones preliminares, presuntamente eran utilizados para el transporte de sustancias ilícitas.

Durante la revisión de un vehículo tipo picop, los investigadores localizaron un compartimiento oculto en el área de la palangana.

En ese compartimiento fueron encontrados 94 paquetes que contenían una sustancia que preliminarmente fue identificada como cocaína, la cual será sometida a los análisis periciales correspondientes para confirmar su naturaleza y peso.

Además del hallazgo de la presunta droga, las autoridades incautaron un arma de fuego, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, los cuales fueron embalados como indicios que fortalecerán la investigación que dirige el MP.

Las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad con el acompañamiento de la SGAIA, como parte de las acciones interinstitucionales para combatir las estructuras dedicadas al narcotráfico y al transporte de sustancias ilícitas en el país.

Las tres personas capturadas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional competente, que deberá resolver su situación jurídica conforme avancen las investigaciones y el proceso penal correspondiente.