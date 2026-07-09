Oscar Isaac está nominado a los premios Emmy 2026

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Oscar Isaac es uno de los nominados de la 78.ª edición de los Premios Emmy, que se llevará a cabo el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, por su participación en la serie "Beef".

Según la prensa internacional "Beef", "The Pitt", "Pluribus", "The Diplomat", "Hacks", "Abbott Elementary" y "DTF. St. Louis" se encuentran en una reñida competencia.

El actor guatemalteco está nominado en la categoría "Mejor actor en una serie limitada o antológica".

Esta la segunda ocasión en la que se nomina al intérprete que pelea el galardón con sus compañeros Jason Bateman (Black Rabbit), Riz Ahmed (Bait), Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story) y Matthew Rhys (The Beast in Me).

Foto: Netflx.

¿Cuál es el personaje de Oscar Isaac en la serie "Beef"?

Oscar interpreta a Joshua Martin, gerente de Monte Vista Point, un prestigioso club campestre. Vive con su esposa Lindsay (Carey Mulligan), pero cuando dos empleados más jóvenes son testigos de una acalorada discusión entre ambos, se desencadena una serie de acontecimientos que deja al descubierto los defectos más profundos de la personalidad de Josh, así como su plan para desviar dinero del club.

¿Qué son los premios Emmy?

Los Premios Emmy son galardones anuales que reconocen la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Estarán los Primetime Emmy Awards (horario estelar) y los Daytime Emmy Awards (programación diurna).

Estra edición será trainsmitida en NBC y la conductora oficial será Mariska Hargitay.

Distintas academias y categorías de los Emmy

Primetime Emmy Awards: Otorgados por la Television Academy, honran las mejores producciones de entretenimiento transmitidas en horario de máxima audiencia, incluyendo series de cadenas tradicionales y plataformas de streaming.

Daytime Emmy Awards: Reconocen la excelencia en programación diurna (talk shows, programas culinarios y concursos) presentados por la National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS).

Premios Emmy Internacionales: Entregados por la International Academy of Television Arts & Sciences, reconocen la excelencia en producciones televisivas creadas fuera de los Estados Unidos.

Otras ramas: Incluyen categorías específicas para deportes ([Sports Emmy Awards]), noticias ([Premios Emmy de Noticia]) y programación infantil y familiar ([Children's & Family Emmy Awards]).