En entrevista: Oscar Isaac comparte las frases más usadas por su mamá guatemalteca

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Oscar Isaac compartió las frases que su mamá guatemalteca utilizaba con él cuando era niño, durante una entrevista en un medio estadounidense.

El actor de Hollywood guatemalteco promociona la segunda temporada de la serie de comedia y suspenso "Beef" de la que es protagonista junto a la actriz Carey Mulligan.

Durante una conversación con el medio estadounidense "Remezcla", Oscar lanzó los dichos más populares que escuchó al crecer.

"Te va a caer, ¡te va a caer!", "Que la boca se te haga chicharrón" y "Me tenés hasta la punta del chorizo", fueron las más utilizadas.

Isaac le tradujo el significado de estos dichos a su co estrella Carey, quien reía cada vez que entendía lo que su madre quería decirle.

La segunda temporada de la serie "Beef"

La segunda temporada se estrenó el 16 de abril de 2026 y es una antología de comedia oscura, centrada en una nueva disputa.

Una pareja joven de la Generación Z (Charles Melton y Cailee Spaeny) presencia una pelea violenta entre su jefe de mediana edad (Oscar Isaac) y su esposa (Carey Mulligan) en un club de campo.

El conflicto entre dos parejas adineradas se intensifica tras una pelea violenta de los jefes, lo que lleva a un juego de favores, extorsión y rivalidad de clases.

Creada por Lee Sung Jin, cuenta con 8 episodios disponibles en Netflix. La temporada se describe como una exploración más pasivo-agresiva del conflicto, a diferencia de la agresión directa de la primera entrega.

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