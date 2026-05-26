Empornac busca revertir inmovilización de partida que pone en riesgo sus operaciones

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Las autoridades señalan que la inmovilización de sus cuentas no es ni la vía ni el momento adecuado para resolver la demanda.

OTRAS NOTAS: Juez ordena el embargo de partida clave de Empornac por reclamo de Q 209 millones

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) presentó un recurso de reposición con el que busca anular la resolución judicial que ordenó la inmovilización de una partida presupuestaria considerada clave para el funcionamiento de la institución.

José De la Peña, presidente de Empornac, informó que la entidad ya cumplió con las disposiciones emitidas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, pero simultáneamente accionó legalmente para intentar revertir las medidas dictadas por juez Julio César Vázquez Xol.

"Ya se interpuso hoy —lunes 25 de mayo— un recurso de reposición, que es lo que en la ley compete interponer, esperando a que sean objetivos y entren a conocer en apego a la ley", declaró el funcionario.

Explicó que la portuaria recibió un plazo para informar sobre el cumplimiento de lo ordenado por el juzgado cuya resolución pide la inmovilización de una partida presupuestaria, medida que calificó como un embargo "disfrazado".

Las operaciones de la Empresa podrían verse comprometidas en los próximos días. (Foto: Archivo / Soy502)

"Lo que ordenaron es inmovilizar, que eso entre paréntesis es un embargo, realmente lo disfrazaron", sostuvo el dirigente de la Empresa.

Añadió que la institución notificó al juez sobre la inmovilización de la partida presupuestaria, así como del cumplimiento de las medidas relacionadas con embargos salariales y arraigos.

"Se le informó que se inmovilizó la partida como institución y sobre los embargos de los salarios de los trabajadores, de todos los miembros de junta directiva, así también de los arraigos", indicó el representante de Empornac.

Aseveró que la entidad procedió a presentar las acciones legales correspondientes para intentar revertir la resolución.

Según De la Peña, el principal cuestionamiento de Empornac no se centra en el fondo del reclamo económico, sino en la forma en que se desarrolló el procedimiento judicial.

"Aquí lo único que se ha estado comentando no es el fondo de si es la razón o no, sino es que se respete el proceso", afirmó el presidente

Aseguró que el juzgado habría emitido medidas cautelares de forma inmediata tras admitir la demanda, sin cumplir previamente con otras etapas procesales.

"Se le dio trámite a una demanda y en la misma resolución de trámite se dictaron inmediatamente medidas, lo cual no es legal", señaló el funcionario.

José De la Peña, presidente de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla. (Foto: Archivo / Soy502)

Argumentó que primero debió darse es la "intervención al Ministerio Público y luego de eso ya determinar la peligrosidad que puede existir y en dado caso conocer la aplicación de medidas".

El dirigente de la Empresa insistió en que las medidas relacionadas con el embargo de partidas presupuestarias de Empornac no son ni la vía ni el momento oportuno.

El pasado 22 de mayo Empornac fue notificada sobre una resolución del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Julio César Vázquez Xol, mediante la cual se ordenó la inmovilización de la partida 991 de la empresa portuaria.

Según explicó la institución, dicha partida funciona como un "bolsón" desde el cual posteriormente se trasladan recursos hacia otras cuentas para cubrir obligaciones operativas de la empresa.

Además, el juez decretó el embargo de salarios de integrantes de la junta directiva, del gerente general, subgerente general, jefe financiero y auditor interno, así como arraigos contra miembros de la entidad.

De acuerdo con el representante de Empornac, la resolución judicial está vinculada a un reclamo de Q 209 millones impulsado desde hace 17 años por la empresa Equipos del Puerto, Sociedad Anónima.

De la peña advirtió que, de mantenerse la inmovilización de la partida presupuestaria, podrían verse afectados pagos relacionados con proyectos, obras, compra de repuestos y otras necesidades operativas de la portuaria.