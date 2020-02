Paty Chapoy y Sergio Andrade fueron amantes, él mismo lo confirmó

En el año 2004, Claudia de Icaza publicó el libro “Amarga seducción: la verdadera historia de Sergio Andrade y sus caperucitas”, bajo la respetada editorial Océano, donde reveló que la expareja de Gloria Trevi tuvo con un amorío con Pati Chapoy.

“Todos los que me rodeaban en aquella época se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí”, le contó el exproductor musical Sergio Andrade a la periodista mexicana Claudia de Icaza sobre Paty Chapoy, para su libro ‘Amarga seducción’.

View this post on Instagram A post shared by ⚜ BEATRIZ MEADE⚜ (@beatrizmeade) on Apr 11, 2019 at 1:11pm PDT

Esta noticia que si bien pasó un tiempo desapercibida, hoy retoma interés público pues recientemente se reactivó, entre los medios de espectáculos, la dura batalla legal que han llevado los últimos 10 años Gloria Trevi y Paty Chapoy con Azteca.

View this post on Instagram A post shared by SIN Reservas Qro. (@sinreservas_qro) on Feb 25, 2020 at 4:48pm PST

Se reaviva el caso y se tiene información, por boca de la mismísima Trevi, de que un juzgado en EE.UU. está a punto de realizar un juicio en contra de la televisora y Chapoy por todos los daños ocasionados a Gloria con los señalamientos del “Clan Trevi-Andrade” pues colocaron a la mexicana como victimaria y culpable, y Gloria resultó inocente de todo cargo.

Volviendo entonces al tema del amorío entre Andrade y Chapoy, eso indicaría el por qué Chapoy atacó tan duramente a Gloria en aquellos años, pues habrían sentimientos entre ella y el famoso productor.

Claudia Icaza ha indicado en diversas ocasiones que ella fue la única que ha podido entrevistar a Andrade cuando estuvo en prisión y justamente ahí fue donde el mexicano hizo tales confesiones sobre Chapoy y él.

Supuestamente Sergio Andrade le dijo, vía email sobre Paty, que le molestaba: “la hipocresía, y aunque ya callé por muchos años, pues no es de caballeros publicar sus relaciones, esta tipa ha sido tan mentirosa, tan criminal y tan baja en sus ataques a nosotros (Gloria Trevi y él) que merece un poco de ubicación a sus intentos por aparecer como “mujer fiel, leal y madre de familia ejemplar’”.

View this post on Instagram A post shared by CERIANI (@javierceriani) on Feb 25, 2020 at 3:07pm PST

Sergio Andrade habría especificado que todas las personas que lo rodeaban en aquella época (1983-1984), “se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí, cómo me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes”.

Nos veíamos en cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde.

“Salíamos a comer a un restaurante discreto o ella iba a mi oficina y hasta se permitía bromas tontas, como, al pasar por Tres Marías, decir “ay, no vaya estar el carro de Álvaro (su esposo) ahí, déjame ver”, y se reía. Iba toda acelerada, sin soltarme de la mano o el cuello mientras manejaba… traté de evitarla, sucumbí a la tentación, y no porque me hubiera enamorado, es más, a mí nunca me ha gustado involucrarme con mujeres casadas, me incomodaba mucho, pero ocurrió. ” - Sergio Andrade

La periodista de espectáculos Claudia de Icaza escribió en su libro, según el email de Sergio Andrade, lo que ocurrió en una sala de fotocopiadoras del programa “Siempre en Domingo” entre él y Paty Chapoy:

“Ella llegó, cerró la puerta, se me arrimó y me dijo “¿qué nos das Andrade? ¿Qué nos das que nos traes loquitas?’”.

Al momento Paty Chapoy no ha desmentido ni afirmado nada al respecto.

Si Gloria Trevi llegara a ganar el caso contra Chapoy, sería el fin de la periodista de espectáculos, según afirman el resto de medios.

*Con información de Show, Estrellas, Libro “Amarga Seducción”,

