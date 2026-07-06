¡Choca de frente! Accidente en la Interamericana queda grabado

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La colisión ocurrió la carretera principal de El Tejar, Chimaltenango, donde dos motoristas terminaron en el suelo tras colisionar.

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El conductor de una motocicleta, quien portaba una cámara para grabar su recorrido, captó un accidente de tránsito en El Teja, Chimaltenango. La carretera estaba despejada y no había tránsito ni obstáculos, tampoco anomalías en la ruta.

En las imágenes, difundidas por redes sociales, se observa un tránsito fluido. El conductor de la motocicleta que graba realiza su recorrido a más de 65 kilómetros por hora, según se observa en el video.

De pronto, por el lado derecho, un motorista avanza a una velocidad superior. Al mismo tiempo, en el carril derecho, unos metros adelante, un tercer motorista realiza un leve movimiento, mientras conducía en su carril, cuando la motocicleta, que llevaba más velocidad, choca de frente contra la parte trasera de la moto.

Acto seguido, ambos motoristas vuelan por los aires y caen aparatosamente en la carretera. En el video, puede observarse que el conductor que provocó el accidente, ataviado con una chumpa naranja, logra ponerse de pie, aparentemente con heridas menores.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de ambos motoristas. La persona que grabó el accidente continuó con su marcha.

Mira el video:

Chominazo en la Ruta Interamericana, jurisdicción de El Tejar, Chimaltenango. pic.twitter.com/ST51Zh656e — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) July 6, 2026

Accidente múltiple

Durante la mañana de este lunes 6 de julio se reportó una múltiple colisión en Carretera a El Salvador, la cual dejó varios vehículos destruidos.

El percance vehicular ocurrió en el kilómetro 36 de la ruta a El Salvador, donde agentes de Provial y de Tránsito de la Policía Nacional Civil regulan el paso en el lugar y realizar las diligencias correspondientes.

De este hecho solo se reportaron daños materiales.