De prisión a templo del arte: El asombroso pasado de la Casa de la Cultura de Xela

-

Ubicada en el Centro Histórico de Xela, la Casa de la Cultura de Occidente reúne historia, arte, biblioteca y patrimonio nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Cubulco: El lugar donde los danzantes tocan las nubes en el Palo Volador

La Casa de la Cultura de Occidente, en Quetzaltenango, representa uno de los proyectos culturales más significativos del interior del país y un referente clave en la preservación y promoción del arte y la identidad regional.

Inaugurada el 15 de diciembre de 1960, su origen está profundamente ligado a la visión del doctor Alberto Fuentes Castillo, quien, durante su administración municipal, impulsó la transformación de un espacio de encierro en un centro de creación y pensamiento.

La Casa de la Cultura fue impulsada por el doctor Alberto Fuentes Castillo. (Foto: RR.SS)

El edificio que hoy alberga esta institución tuvo inicialmente una función muy distinta. Fue construido en 1872 para funcionar como penitenciaría departamental, rol que mantuvo hasta después del gobierno de Carlos Castillo Armas.

Su estructura, marcada por la sobriedad propia de su destino original, fue posteriormente adaptada para convertirse en un espacio cultural, en un proceso que simboliza la transición de la represión al desarrollo artístico.

Este emblemático inmueble altense resguarda mucha historia. (Foto: RR.SS)

Cambio a una nueva función

La iniciativa de fundar la Casa de la Cultura surgió a mediados del siglo XX, impulsada por el propio Fuentes Castillo, quien además presidía el grupo de artistas y escritores Renacimiento, integrado por destacados intelectuales quetzaltecos.

Influenciado por modelos europeos, especialmente de Francia, donde las casas de cultura ya cumplían un papel fundamental en la vida comunitaria, el alcalde visualizó la necesidad de un espacio similar en la región occidental del país.

La Casa de la Cultura se ubica en el corazón del Centro Hisórico. (Foto: Archivo)

El proyecto se concretó gracias a las gestiones realizadas ante el gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes, quien autorizó la entrega del inmueble para su nueva función. La inauguración fue recibida con entusiasmo por diversos sectores de la sociedad altense, que vieron en esta transformación un hito para el desarrollo cultural de la ciudad.

El diseño original del edificio se atribuye a Julián Rivera, mientras que la construcción estuvo a cargo de Francisco Sánchez Latour. Con el paso del tiempo, el inmueble no solo se consolidó como un espacio de formación artística, sino también como un importante centro de investigación y resguardo documental.

El auditorio de la Casa de la Cultura se usa para diferentes presentaciones artísticas. (Foto: Archivo)

En su interior funciona una hemeroteca que conserva ediciones de periódicos desde 1930, así como una biblioteca que resguarda valioso material histórico. En su entrada principal destaca una galería cultural donde se honra el patrimonio musical de la ciudad, incluyendo la emblemática pieza Luna de Xelajú.

Desde el punto de vista patrimonial, el inmueble está clasificado como Monumento de Primer Orden según el Reglamento del Centro Histórico de Quetzaltenango, y forma parte de la Categoría Patrimonial "A" de acuerdo con la Resolución AJ-102-2007 de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. Además, fue declarado Monumento Nacional el 10 de noviembre de 1977, reafirmando su importancia histórica.

Tiene diferentes dependencias las cuales promueven el arte. (Foto: Archivo)

Hoy, la Casa de la Cultura de Occidente se mantiene como un símbolo de transformación social, donde la memoria, el arte y la identidad regional convergen en un espacio que continúa siendo fundamental para la vida cultural de Quetzaltenango y del occidente de Guatemala.