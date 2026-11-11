Percances complican el tránsito en bulevar Los Reformadores zona 4 de Villa Nueva

Dos percances complican la circulación en el bulevar Los Reformadores, zona 4 de Villa Nueva, durante la mañana de este 11 de noviembre.
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Dos percances viales complican el tránsito en el bulevar Los Reformadores, zona 4 de Villa Nueva, durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre, según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.
Uno de los incidentes fue el derrame de aceite en la ruta que conecta el mercado Concepción con el bulevar Los Reformadores.
La PMT de Villa Nueva indicó que se coordina la colocación de selecto para atender la situación, acción que podría derivar una circulación lenta por el área.
Además, un camión dejó plástico sobre la vía pública obstaculizando el paso completo en uno de los carriles del mismo bulevar para los conductores que circulan por el sector.
Las autoridades de transito recomienda conducir con precaución y considerar rutas alternas mientras se atienden ambos incidentes.