Identifican a uno de los pilotos de tuctuc asesinados en ruta al Atlántico

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Las víctimas se encontraban cargando pasajeros en los vehículos que conducían cuando fueron atacadas a disparos.

Dos pilotos de tuctuc fueron asesinados la mañana de este miércoles 11 de noviembre en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, en la colonia Santa Clara II, en la zona 18 capitalina.

Uno de estos hombres fue identificado como: Gerson Josué Guamuch Mejía, quien fue atacado a balazos junto a la otra víctima mientras se encontraban cargando pasajeros.

Desconocidos se habrían acercado y les dispararon en repetidas ocasiones hasta provocarles la muerte; posteriormente, los malhechores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Ambos pilotos de tuctuc fueron asesinados esta mañana. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Un tercer hombre de aproximadamente 30 años resultó con herida de bala en el tórax y fue trasladado por Bomberos Municipales a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Hasta el momento se desconoce el móvil del doble crimen, del que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) han quedado a cargo de las diligencias e investigaciones correspondientes.

La segunda víctima mortal habría intentado resguardarse, pero fue alcanzada por los atacantes. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

*Con información de Estuardo Paredes / Nuestro Diario